Ministerul Educaţiei monitorizează cazurile de comportamente inadecvate în şcoli

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că monitorizează atent cazurile de violenţă şi comportamente disfuncţionale din şcoli şi este pregătit să adopte măsuri suplimentare, dacă situaţia o impune. Declaraţia aparţine ministrului Daniel David, care a subliniat importanţa colaborării între elevi, profesori şi părinţi pentru menţinerea unui climat educaţional sigur şi echilibrat. „Ministerul a creat contextul legal pentru a preveni şi pe cât posibil elimina orice formă de violenţă sau comportament disfuncţional în cadrul şcolii. Instrumente complementar-corective recente sunt butonul roşu şi admiterea sesizărilor anonime - şi vă încurajez să implementaţi acest cadru în fiecare şcoală”, a declarat ministrul Daniel David, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei. Ministrul a precizat că instituţia pe care o conduce monitorizează atent astfel de fenomene şi va introduce, „cu celeritate”, măsuri noi în funcţie de feedbackul venit din partea celor din sistemul de învăţământ. Daniel David a subliniat că educaţia modernă este un proces de co-creare între elevi, profesori şi părinţi, iar rolurile complementare ale acestor actori trebuie să funcţioneze în echilibru. „Educaţia modernă, al cărei rol este de a forma competenţe relevante, se co-creează în ecosisteme educaţionale complexe, unde la bază avem triada elev-profesor-părinte. (...) Deşi, în general, relaţiile între aceşti actori sunt bune, observ în spaţiul public prea des comportamente disfuncţionale între aceşti actori”, a spus ministrul. În opinia sa, presiunea socială şi polarizarea publică pot influenţa comportamentele din şcoală, însă sistemul educaţional trebuie să rămână un model de echilibru şi respect pentru societate. „Ştiu că presiunea socială este mare, iar aceasta influenţează şi şcoala, dar noi trebuie să fim model pentru societate, şi nu invers”, a transmis Daniel David.