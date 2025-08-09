Ministerul rus al Apărării: Forţele Moscovei preiau controlul asupra satului Yablunivka din Doneţk

Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC.
Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe.
Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar controlează în prezent pe aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.
Ofensiva ucraineană nu a împins înapoi forţele ruse.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:07)
Kirillo Budanov directorul general al Serviciului de Contrainformatii
al Ucrainei a declarat in parlament:
"Ucraina ca tara va inceta sa mai existe, daca nu incepe tratativele de pace cu Rusia."
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:33)
Ukraina datorita lui Zelenski dispare ca stat daca nu face pace cu Russia..