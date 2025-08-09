Ministerul rus al Apărării: Forţele Moscovei preiau controlul asupra satului Yablunivka din Doneţk

Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC.

Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe.

Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar controlează în prezent pe aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

Ofensiva ucraineană nu a împins înapoi forţele ruse.