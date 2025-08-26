Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Finanţelor propune creşterea capitalului minim pentru SRL-uri

I.S.
Politică / 26 august, 13:39

Ministrul Finanţelor propune creşterea capitalului minim pentru SRL-uri

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare o propunere privind modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri, cu scopul de a limita apariţia firmelor-fantomă. În urma dezbaterilor publice şi a sugestiilor primite din partea mediului de afaceri, noul proiect introduce un sistem adaptiv, care corelează nivelul capitalului social cu dimensiunea companiei.

În prezent, o firmă poate fi înfiinţată în România cu un capital social de doar 1 leu - o măsură menită iniţial să sprijine start-up-urile, dar care a dus şi la proliferarea companiilor fictive. „Oricine are 1.000 de lei poate deschide astăzi 1.000 de SRL-uri, multe dintre ele fiind folosite pentru fraude, datorii neplătite sau ascunderea beneficiarilor reali”, a explicat ministrul.

Conform noii propuneri:

-pentru companiile cu venituri sub 395.000 lei, capitalul social minim va fi de 500 lei;

-pentru firmele cu venituri între 395.000 şi 7.000.000 lei, pragul va fi de 5.000 lei;

-pentru companiile care depăşesc 7.000.000 lei venituri, capitalul social minim va ajunge la 90.000 lei.

Astfel, pentru societăţile nou-înfiinţate pragul de pornire va fi de 500 lei, urmând ca odată cu dezvoltarea afacerii să crească şi capitalul social. Totodată, majorările de capital realizate până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere de 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă vizează exclusiv modificarea capitalului social.

Nazare subliniază că măsura are rolul de a „curăţa piaţa” de firmele-fantomă şi de a proteja companiile corecte. „Noua regulă va scoate la suprafaţă firmele fictive sau le va închide. Cei care au sute de SRL-uri şi nu vor majora capitalul nu se vor mai putea ascunde în spatele lor”, a declarat el.

În plus, ministrul a făcut o comparaţie cu alte state europene, unde pragurile sunt semnificativ mai mari: Austria - 10.000 euro, Germania - 25.000 euro, Slovenia şi Ungaria - 7.500 euro. România, deşi are capitalul minim simbolic de 1 leu, se confruntă cu un fenomen masiv al firmelor-fantomă şi cu cel mai mare deficit bugetar din UE.

„Pentru antreprenorii corecţi, această măsură nu este o barieră, ci o protecţie. Capitalul social nu este blocat, el poate fi folosit pentru cheltuielile curente ale firmei, iar în acelaşi timp contribuie la reducerea evaziunii şi la consolidarea disciplinei fiscale”, a mai adăugat Nazare.

Proiectul este încă în consultare publică, iar Ministerul Finanţelor îi invită pe cetăţeni şi pe antreprenori să transmită opinii şi sugestii privind noile praguri minime de capital social pentru SRL-uri.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 14:04)

    in sfarsit si-a revenit din betie

