Moldova se pregăteşte să introducă vize pentru cetăţenii din fostul spaţiu sovietic

Republica Moldova intenţionează să reintroducă regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), potrivit unui proiect aflat pe agenda noului guvern condus de Alexandru Munteanu, informează portalul Deschide.md.

Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de şapte proiecte de hotărâri, prin care Chişinăul urmează să denunţe o serie de acorduri semnate cu ţările membre ale CSI, un bloc regional dominat de Rusia.

Printre documentele propuse spre denunţare se află Acordul privind călătoria fără vize a cetăţenilor statelor CSI, semnat la Bişkek în 1992, precum şi alte înţelegeri care reglementau transporturile militare, cooperarea fiscală, ecologică, energetică şi în domeniul chimiei şi petrochimiei.

Dacă proiectele vor fi adoptate, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va notifica Comitetul Executiv al CSI cu privire la denunţarea acordurilor.

Comunitatea Statelor Independente a fost creată în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, reunind fostele republici sovietice, cu excepţia ţărilor baltice. În prezent, organizaţia mai are opt membri activi, după retragerea Georgiei, Moldovei şi Ucrainei.

Decizia Chişinăului de a părăsi treptat mecanismele şi acordurile CSI reprezintă un nou pas de distanţare de sfera de influenţă a Moscovei, în contextul orientării proeuropene consolidate sub preşedinţia Maiei Sandu.