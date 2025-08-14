Negocierile pentru primul tratat global împotriva poluării cu plastic s-au blocat la Geneva

Negocierile pentru elaborarea primului tratat internaţional împotriva poluării cu plastic s-au prăbuşit miercuri la Geneva, cu 30 de ore înainte de termenul-limită, după ce majoritatea statelor au respins textul de sinteză propus de preşedinţia reuniunii, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează.

După aproape trei ani de discuţii şi nouă zile de dezbateri intense, documentul de 31 de articole prezentat de diplomatul Luis Vayas Valdivieso a fost catalogat drept „inacceptabil” de ţări precum Columbia, Chile, Mexic, Panama, Canada şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind criticat pentru lipsa cooperării internaţionale şi absenţa unor obligaţii globale ferme.

Ministrul danez al Mediului, Magnus Heunicke, a denunţat lipsa de ambiţie a textului în raport cu promisiunile din 2022, iar Kenya a avertizat că documentul „nu are nicio valoare demonstrabilă” în lipsa caracterului constrângător. ONG-urile de mediu, inclusiv Greenpeace, au acuzat o „trădare a omenirii” şi un „cadou pentru industria petrochimică”, din cauza lipsei de limitări privind producţia de plastic virgin.

Critici au venit şi din partea statelor petroliere, precum Arabia Saudită, Kuweit şi Qatar, dar şi din partea Chinei, cel mai mare producător mondial de plastic, care a cerut concentrarea pe problemele esenţiale. Franţa a pledat pentru un text „reechilibrat”, de aproximativ zece pagini, dar a recunoscut dificultatea obţinerii consensului, conform sursei citate.

Consiliul Internaţional al Chimiei a avertizat că respingerea completă a documentului ar putea rata „cea mai bună oportunitate” de combatere a poluării cu plastic la nivel global.