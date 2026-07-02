Nevoia de carte, nevoia de Contraparte

Ultimii ani au adus pieţei de capital din România un avânt fără precedent. Numărul investitorilor a crescut constant, au avut loc listări importante, au fost lansate noi instrumente financiare, iar interesul publicului pentru bursă este mai mare ca niciodată. Toate acestea arată că piaţa românească intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

Dar performanţa unei pieţe nu se măsoară doar prin numărul investitorilor sau prin valoarea tranzacţiilor. Se măsoară şi prin nivelul lor de pregătire. O bursă puternică are nevoie de investitori care înţeleg riscurile, ştiu să analizeze o companie şi fac diferenţa dintre investiţie şi speculaţie. Nu întâmplător, în ultimii ani s-a vorbit tot mai mult despre educaţia financiară. „Ai carte, ai parte”, spune proverbul, iar în investiţii este mai actual ca niciodată.

Numai că educaţia financiară produce un efect mai puţin discutat: investitori mai exigenţi. La început este suficient să poţi cumpăra şi vinde acţiuni. Cu timpul însă apar alte întrebări: cum îţi protejezi portofoliul într-o perioadă de volatilitate, cum îţi acoperi riscul valutar sau de preţ şi de ce alte burse oferă instrumente pe care România încă nu le are?

Paradoxal, investitorii pot evolua mai repede decât piaţa în care investesc. Iar atunci problema nu mai este educaţia, ci infrastructura. O piaţă de capital nu se dezvoltă doar prin companiile listate şi investitorii pe care îi atrage, ci şi prin instituţiile care îi permit să gestioneze riscul şi să ofere produse noi. La fel cum o economie nu poate funcţiona fără autostrăzi sau reţele energetice, o piaţă de capital nu poate deveni cu adevărat solidă şi completă fără o infrastructură adecvată.

În urmă cu câţiva ani discutam despre cum să aducem oamenii la bursă. Astăzi trebuie să discutăm despre cum aducem bursa la nivelul aşteptărilor acestor oameni. Iar aici începe povestea Contrapărţii Centrale.

• Ce este Contrapartea Centrală şi ce vrea ea?

Dacă ar fi să explicăm Contrapartea Centrală (CCP) în câteva cuvinte, am putea spune că este instituţia care le permite participanţilor la piaţă să aibă încredere unii în alţii, chiar şi atunci când nu se cunosc. Ea se interpune între cumpărător şi vânzător, preia riscul de contraparte şi garantează finalizarea tranzacţiei, chiar dacă una dintre părţi dă faliment.

Dar rolul unei CCP nu se rezumă la siguranţa pieţei. Ea este infrastructura fără de care nu poţi dezvolta o piaţă modernă de instrumente derivate, nu poţi oferi mecanisme eficiente de acoperire a riscurilor şi este dificil să atragi investitori instituţionali. Dacă educaţia financiară îi învaţă pe investitori cum să folosească piaţa, Contrapartea Centrală permite tranzacţionarea instrumentelor de care aceştia au nevoie.

Iar utilitatea ei depăşeşte cu mult bursa. Este suficient să ne uităm la piaţa energiei. Atunci când preţurile oscilează violent, devine evident cât de importante sunt instrumentele prin care participanţii îşi pot acoperi riscurile. O Contraparte Centrală nu elimină riscul şi nici nu stabileşte preţurile, dar este infrastructura necesară pentru ca acestea să poată fi gestionate într-un mod organizat şi eficient.

• Odiseea Contrapărţii Centrale

Dacă ne întoarcem în timp, începuturile pieţei derivatelor din România se leagă de Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS), unde s-au făcut primele tranzacţii, au apărut primii investitori şi traderi de instrumente derivate şi s-a demonstrat că şi în România există interes pentru o astfel de piaţă. Tranzacţiile erau compensate printr-o Casă de Compensaţie, un mecanism suficient pentru dimensiunea şi complexitatea pieţei de atunci.

Ca să ne înţelegem ce-i şi cu derivatele. E ideea că poţi vinde ce nu ai. Ca şi cum ai vinde blana ursului din pădure, cu obligaţia ca la data stabilită să prezinţi şi ursul. Sau măcar să-i iei blana înapoi. Poţi să vinzi acum la un preţ şi să speri că până la termen preţul scade, ca să cumperi mai ieftin şi să faci diferenţa. Sau, dacă eşti mai precaut, poţi să cumperi un contract care să te protejeze în caz că preţul ţi se duce unde nu vrei tu. Pare simplu, dar e ca şi cum ai dansa pe sârmă, pentru că, dacă nu ai la termen nici ursul, nici blana, iar piaţa s-a dus în direcţia greşită, rămâi cu buza umflată şi cu obligaţia de plată. Şi cu coada cam jumulită.

Criza financiară din 2008 a schimbat însă fundamental regulile jocului. Falimentul unor instituţii financiare importante a arătat cât de rapid se poate propaga riscul într-o piaţă interconectată, iar Uniunea Europeană a răspuns prin adoptarea Regulamentului EMIR, care a impus standarde mult mai stricte pentru compensarea tranzacţiilor cu instrumente derivate. Din acel moment, o simplă Casă de Compensaţie nu mai era suficientă. Piaţa avea nevoie de o Contraparte Centrală autorizată, capabilă să administreze riscuri complexe şi să ofere garanţii suplimentare participanţilor.

În România, construcţia unei astfel de infrastructuri a devenit posibilă odată cu fuziunea dintre Bursa de Valori Bucureşti şi Sibex, finalizată în 2017.

Pasul decisiv a venit în 2018, când acţionarii Bursei de Valori Bucureşti au aprobat înfiinţarea unei Contrapărţi Centrale româneşti şi au alocat primele fonduri necesare proiectului. La începutul anului următor a fost constituită societatea CCP.RO, cu un capital de cel puţin 16 milioane de euro, marcând trecerea de la intenţii la implementare.

Mulţi au privit ulterior doar întârzierile proiectului. Mai puţini au realizat însă că diferenţa dintre vechea Casă de Compensaţie de la Sibiu şi o Contraparte Centrală autorizată conform standardelor europene este uriaşă. Dacă prima răspundea nevoilor unei pieţe locale de acum două decenii, cea de-a doua reprezintă o infrastructură financiară critică, supusă unor cerinţe de capital, guvernanţă, management al riscului şi supraveghere incomparabil mai exigente.

De aceea, procesul de construire a CCP.RO a însemnat mult mai mult decât înfiinţarea unei noi societăţi. A presupus modificări legislative, atragerea de noi acţionari, adaptarea continuă la cerinţele autorităţilor europene şi dezvoltarea unei infrastructuri care trebuie să funcţioneze la cele mai înalte standarde de siguranţă. Drumul a fost mai lung decât se estima iniţial, însă miza a rămas aceeaşi: fără o Contraparte Centrală autorizată, piaţa de capital din România nu poate dezvolta în mod sustenabil segmentul instrumentelor derivate şi nici nu poate face următorul pas în procesul său de maturizare.

Proiectul şi-a început parcursul de autorizare în ianuarie 2023 a fost retras la sfârşitul lui 2024 pentru a fi adaptat noilor cerinţe europene introduse prin EMIR 3, iar apoi a fost redepus la finalul lui 2025.

După ani în care proiectul a pornit, s-a oprit, s-a rescris şi a luat-o de la capăt, se vede, în sfârşit, lumina de la capătul tunelului. La începutul lunii februarie 2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a declarat complet dosarul CCP.RO şi a dat undă verde etapei de autorizare propriu-zise.

• Examenul de licenţă

Dificultăţile amplu dezbătute până acum par să fi fost depăşite. După ce ASF şi BNR au finalizat evaluarea dosarului şi au transmis concluziile lor, iar ESMA şi-a încheiat, la rândul său, analiza, CCP.RO a fost autorizată. De-acum vine faza de implementare efectivă în piaţă a derivatelor pe indici şi acţiuni. De asemenea, a derivatelor şi contractelor forward pe energie. Odată autorizaţia acordată, piaţa ar putea vedea primele tranzacţii cu instrumente derivate compensate prin CCP.RO spre sfârşitul anului sau la începutul lui 2027.

Faptul că procesul a durat ceva timp nu ar trebui să surprindă pe nimeni. În întreaga Uniune Europeană funcţionează doar 14 Contrapărţi Centrale autorizate. O astfel de infrastructură nu se construieşte peste noapte şi nici nu se autorizează pe încredere. Cerinţele sunt printre cele mai stricte din sistemul financiar, iar fiecare etapă este analizată în detaliu, pentru că, în definitiv, de buna funcţionare a unei contrapărţi depinde stabilitatea întregii pieţe.

Piaţa de capital de la noi trece cu bine şi acest ultim examen, iar câştigul este mai mare decât simpla lansare a unei noi instituţii. Înseamnă că şi-a dovedit maturitatea. Acesta este, probabil, cel mai important mesaj pe care îl poate transmite autorizarea Contrapărţii Centrale. Dacă IPO-ul Hidroelectrica din 2023 a însemnat pentru BVB examenul de bacalaureat, autorizarea CCP înseamnă examenul de licenţă.

Mai este însă ceva. CCP nu înseamnă doar contracte futures sau opţiuni. Înseamnă existenţa unei alternative. Astăzi, pentru marea majoritate a investitorilor care doresc să intre, piaţa oferă o singură opţiune: să cumpere şi să spere că preţurile vor continua să crească. Poate vor creşte. Poate nu. Nimeni nu ştie. Însă o piaţă evoluată nu este aceea în care există o singură cale de a investi, ci aceea în care investitorii au la dispoziţie mai multe instrumente şi pot alege strategia care li se potriveşte. Unii vor continua să investească pe termen lung. Alţii vor dori să îşi protejeze portofoliul. Iar alţii pot avea pur şi simplu o opinie diferită despre evoluţia unei companii sau a întregii pieţe.

În Roma antică, în timpul triumfurilor, când un general era aclamat de mulţime, un sclav îi şoptea la ureche: Memento mori - „nu uita că eşti muritor”. Era felul în care i se amintea că victoria, succesul şi gloria nu sunt veşnice.

Poate că şi pieţele au nevoie, din când în când, de propriul lor memento mori. Pentru mulţi dintre investitorii intraţi în ultimii ani, bursa a însemnat aproape doar creştere. Când vezi doar verde pe ecran, începi să crezi că orice decizie este bună şi că orice investiţie se transformă în aur.

Istoria pieţelor spune însă altceva. Tendinţele se schimbă, ciclurile se încheie, iar pieţele nu urcă la infinit. O Contraparte Centrală nu împiedică aceste schimbări. Dar le oferă investitorilor instrumentele prin care să le înfrunte.

Dacă până acum investitorul român avea, iniţial, un singur buton - butonul de Buy -, de acum are şi un volan cu care să navigheze prin orice scenariu de piaţă. Pentru că o piaţă matură nu oferă doar oportunităţi de investiţii, ci şi instrumentele prin care investitorii îşi pot gestiona riscul, îşi pot proteja portofoliile şi pot profita de orice direcţie a pieţei.