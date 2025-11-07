Nicuşor Dan anunţă că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis” şi crede că mai este timp pentru adoptarea proiectului, astfel încât să fie îndeplinit, până la finalul lunii noiembrie, jalonul din PNRR, conform news.ro. ”Întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la CCR şi cât va dura acolo”, a transmis preşedintele.

Întrebat, vineri, despre negocierile pentru adoptarea proiectului referitor la pensiile magistraţilor, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că ”discuţiile se apropie de un compromis”.

În plus, preşedintele nu crede că banii aferenţi jalonului din PNRR, peste 230 de milioane de euro, vor fi pierduţi: ”Eu cred că trebuie să fim optimişti din privinţa asta”.

Întrebat dacă va discuta cu liderii coaliţiei pe această temă, Nicuşor Dan a răspuns: ”O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe buget 2026 (...) Ca proiectul să fie asumat de Guvern în faţa Parlamentului, fie dezbătut într-o procedură rapidă, este timp. Întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituţională şi cât va dura acolo”.

El s-a arătat convins că avizul CSM va fi primit în mai puin de 30 de zile: ”Da, e parte din discuţie”.

CCR a respins legea referitoare la pensiile magistraţilor, invocând faptul că nu a fost aştetat termenul legal de 30 de zile pentru avizul CSM.

Jalonul 215 din PNRR prevede ”Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Neîndeplinirea acestuia duce la pierderea a 231 demilioane de euro.