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Novarion DMX Construction lansează o ofertă publică de acţiuni pentru piaţa AeRO

A.M.
Piaţa de Capital / 2 iulie, 12:01

Novarion DMX Construction lansează o ofertă publică de acţiuni pentru piaţa AeRO

Compania sibiană Novarion DMX Construction anunţă lansarea unei oferte publice de acţiuni în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Operaţiunea de piaţă se derulează în perioada cuprinsă între 3 şi 9 iulie 2026, prin emiterea unui număr de până la 1.000.000 de acţiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu şi un preţ de subscriere de 17 lei pe titlu, transmite aceeaşi sursă.

Valoarea totală a ofertei atinge suma de 17 milioane de lei, iar cumpărătorii beneficiază de un discount de 6% în primele trei zile ale perioadei de subscriere, informează sursa citată.

Fondurile colectate asigură finanţarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare şi creşterea capacităţii de contractare a unor lucrări de anvergură, conform datelor oficiale.

Pragul minim de succes al operaţiunii presupune subscrierea a cel puţin 560.000 de acţiuni, iar intermedierea este asigurată de o casă de brokeraj din piaţă, notează sursa menţionată.

Acţionarul majoritar şi fondatorul societăţii îşi asumă o perioadă de interdicţie la înstrăinarea titlurilor proprii timp de şase luni de la listare, potrivit aceleiaşi surse.

Conducerea executivă prezintă argumentele financiare care susţin această etapă de dezvoltare a afacerii.

La finalul anului 2025, societatea avea un portofoliu de proiecte contractate de peste 180 milioane lei, repartizat echilibrat între sectorul privat şi cel public, indică datele transmise.

În anul 2025, entitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 67,8 milioane lei, în creştere cu 150% faţă de anul precedent, şi un profit net de 8,9 milioane lei, informează sursa citată.

Planurile pentru anul 2026 vizează atingerea unei cifre de afaceri de 100 milioane lei, obiectiv sprijinit de lucrările executate la un proiect rezidenţial din Sibiu, conform estimărilor oficiale.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.07.2026, 12:06)

    păi BMX ăsta n-a aflat că de la 01-july-2026 UE impune taxă +50% pe oțelul care vine din Turkiye !

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