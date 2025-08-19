Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ONU denunţă blocarea livrărilor de adăposturi în Fâşia Gaza

I.S.
Internaţional / 19 august, 17:43

ONU denunţă blocarea livrărilor de adăposturi în Fâşia Gaza

ONU a anunţat că nu a primit autorizaţie pentru a livra adăposturi în Fâşia Gaza, după ce Israelul şi-a prezentat planul de a-şi consolida controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere, relatează AFP.

Planul, aprobat la începutul lunii august de cabinetul de securitate israelian, are ca obiective oficiale înfrângerea Hamas şi eliberarea ostaticilor răpiţi în timpul atacului din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul. Iniţiativa a stârnit însă critici internaţionale, inclusiv din partea unor aliaţi de extremă dreapta ai premierului israelian, şi temeri că va agrava criza umanitară din teritoriu, aflat de 22 de luni sub asediu.

„ONU şi partenerii noştri nu au reuşit să aducă aceste adăposturi de noaptea trecută”, a declarat Jens Laerke, purtător de cuvânt al Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare, la Geneva, menţionând că persistă numeroase obstacole, printre care formalităţile vamale impuse de Israel.

Guvernul israelian nu a stabilit un calendar pentru intrarea trupelor în cel mai mare oraş al enclavei, unde s-au refugiat mii de civili alungaţi de ofensivele precedente. Sâmbătă, Israelul a anunţat că intenţionează să deplaseze populaţia din zonele de luptă spre sudul Gazei „pentru protecţia ei”.

Potrivit sursei, Laerke a precizat că aducerea de adăposturi este interzisă de circa cinci luni, perioadă în care peste 700.000 de persoane au fost strămutate de mai multe ori. Mulţi oameni au fost nevoiţi să-şi abandoneze corturile şi nu le-au putut lua cu ei la relocări succesive.

El a subliniat că unele organizaţii de ajutor primesc frecvent refuzuri atunci când încearcă să livreze corturi, Israelul considerând că acestea ar putea avea şi „dublă utilizare” militară, inclusiv din cauza cuielor folosite la fixare. „Acestea sunt straturi suplimentare de birocraţie care par concepute nu pentru a accelera, ci pentru a bloca intrarea ajutoarelor”, a conchis purtătorul de cuvânt al ONU.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

