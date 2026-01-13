ONU solicită ”o anchetă independentă” în cazul femeii ucise în Minneapolis

Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi o anchetă „rapidă şi independentă” după ce un agent al serviciului american de imigrare (ICE) a împuşcat o femeie în Minneapolis săptămâna trecută, declanşând o serie de proteste în Statele Unite, potrivit news.ro.

„În conformitate cu dreptul internaţional al drepturilor omului, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai ca ultimă soluţie împotriva unei persoane care reprezintă o ameninţare iminentă la adresa vieţii”, a declarat Jeremy Laurence, purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

El a insistat asupra „necesităţii unei anchete rapide, independente şi transparente asupra morţii” lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, ucisă de un agent al poliţiei de imigrare (ICE).