OpenAI a lansat primul său cip, cu numele de cod Jalapeño

OpenAI a prezentat miercuri primul cip proiectat intern, construit în colaborare cu Broadcom, destinat soluţiilor proprii de inteligenţă artificială, conform News.ro.

Cipul, cu numele de cod Jalapeño, este conceput special pentru nevoile companiei creatoare a ChatGPT şi a fost dezvoltat cu ajutorul propriilor modele de IA, potrivit aceleiaşi surse. Jalapeño se află încă în faza de testare, conform News.ro.

Primul cip OpenAI este destinat exclusiv procesului de inferenţă - adică funcţionării modelelor de IA în răspuns la comenzile utilizatorilor -, nu şi antrenării acestora, potrivit aceleiaşi surse. Tocmai din această specializare ar deriva şi avantajul de performanţă al cipului: fără a oferi cifre concrete, OpenAI susţine că Jalapeño oferă deja un nivel de performanţă per watt superior celor mai scumpe alternative disponibile pe piaţă, conform News.ro.

Jalapeño este primul produs al parteneriatului dintre OpenAI şi Broadcom, anunţat în octombrie 2025, care are rolul de a reduce dependenţa producătorului ChatGPT de cipurile achiziţionate sau închiriate de la Nvidia, Amazon sau Google, potrivit aceleiaşi surse. Anunţul survine în contextul în care OpenAI urmează să se listeze la bursă, conform News.ro.