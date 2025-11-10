Parchetul Antiterorist din Franţa deschide două anchete legate de Salah Abdeslam şi fosta sa parteneră

Parchetul Naţional Antiterorist al Franţei (PNAT) a anunţat luni deschiderea a două proceduri judiciare distincte: una privind deţinerea ilegală a unui stick USB de către jihadistul Salah Abdeslam în închisoare, iar cealaltă referitoare la un plan de atentat pregătit de fosta sa parteneră, Maëva B., în care acesta nu este implicat, relatează AFP.

Decizia vine cu doar câteva zile înainte de comemorarea a zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris, soldate cu 130 de morţi. PNAT a cerut ca Abdeslam şi fosta sa parteneră să fie inculpaţi în primul dosar, iar Maëva B. - împreună cu alţi doi suspecţi - să fie inculpată şi încarcerată în al doilea dosar.

Potrivit anchetatorilor din cadrul Subdirecţiei Antiteroriste (SDAT), Maëva B. este suspectată că i-a furnizat lui Abdeslam un stick USB cu conţinut de propagandă jihadistă. Analiza dispozitivelor confiscate a relevat „numeroase fişiere audio şi video provenite din surse oficiale ale organizaţiilor teroriste Statul Islamic şi Al-Qaida”, precum şi indicii privind „radicalizarea sigură” a tinerei şi „fascinaţia sa pentru jihad”.

Ancheta arată, de asemenea, că Maëva B. ar fi elaborat un proiect separat de acţiune violentă, fără legătură cu Salah Abdeslam. Printre ceilalţi doi inculpaţi se numără o minoră de 17 ani din Herault şi un bărbat de 20 de ani din Isère, cu care Maëva B. s-ar fi căsătorit religios.

PNAT precizează că Abdeslam şi fosta sa parteneră nu mai erau în contact din aprilie 2025.