Path lansează TrendPulse, instrument pentru monitorizarea în timp real a intereselor consumatorilor

Path, divizia Lowe Group specializată în analiza datelor şi generarea de insight-uri de consumator, a anunţat lansarea TrendPulse - un instrument de monitorizare a intereselor digitale, dezvoltat pe platforma Talkwalker, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit companiei, TrendPulse analizează în timp real peste 25 de interese, grupate în cinci dimensiuni: Wellness & Lifestyle, Sustenabilitate & Etică, Transformare Digitală, Stil de viaţă centrat pe casă şi Explorare Culturală & Socială. Platforma utilizează o abordare multi-metrică pentru a surprinde schimbările de comportament ale consumatorilor, oferind date despre sentiment, engagement şi vectori de opinie.

„TrendPulse este un radar digital al preocupărilor consumatorilor, surprinzând nu doar ce îi interesează astăzi, ci şi încotro se îndreaptă atenţia lor. Este încă un pilon care întăreşte poziţionarea Path ca centru de inovaţie în zona de cunoaştere a consumatorului”, a declarat Sever Savanciuc, CEO Lowe Group Romania.

Roxana Bleoajă, Head of Path, a precizat că instrumentul oferă „nu doar o fotografie a prezentului, ci şi o hartă a tendinţelor viitoare” şi va fi adaptat constant la schimbările din piaţă.