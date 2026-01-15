Peste 1000 de manifestanţi s-au strâns în Piaţa Universităţii

Peste o mie de oameni protestează la în Piaţa Universităţii faţă de legea pentru combaterea extremismului, potrivit Euronews Protestul e organizat e partidul lui Claudiu Târziu, si susţinut de partidul AUR, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, tot mai multă lume se strânge în aceste momente în Piaţa Universităţii pentru a prostea faţă de „legea Vexler”, care deja a trecut de Parlament în luna decembrie. Manifestaţia a fost numită de organizatorul Claudiu Târziu „Eminescu să ne judece”, potrivit Euronews.

Un alt protest are loc şi în Piaţa Victoriei la această oră, a amintit sursa menţionată, care a subliniat că este îndreptată însă împotriva politicilor fiscale.