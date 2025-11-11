Peste 16.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu

O scrisoare deschisă intitulată „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături în mai puţin de 24 de ore, în semn de protest faţă de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Parchetul General pentru „incitare la ură sau discriminare”, după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor.

Documentul, publicat online, este semnat de numeroase persoane publice - printre care Tudor Chirilă, Oana Pellea, Vladimir Tismăneanu şi Radu Vancu -, dar şi de jurnalişti, scriitori, politicieni şi organizaţii neguvernamentale.

„E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, care denunţă interpretarea criticilor publice ca fiind „incitare la ură”. Autorii afirmă că independenţa justiţiei nu exclude discuţiile critice despre sistemul judiciar: „A trata orice discuţie critică drept incitare la ură înseamnă a trivializa incitarea reală la ură - care este, într-adevăr, una dintre problemele majore ale României.”

Semnatarii susţin că magistraţii ar trebui „să reflecteze asupra cauzelor imaginii negative a justiţiei”, amintind că în urmă cu câţiva ani cetăţenii „au protestat sute de zile la rând pentru a apăra justiţia de atacurile politice”, însă acum „se simt abandonaţi şi trădaţi”.

Scrisoarea apare la două zile după ce CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură şi discriminare prin declaraţiile despre pensiile speciale.

Într-un interviu televizat, Gheorghiu comparase sistemul de pensii al magistraţilor cu „un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, afirmând că „banii pentru aceste pensii se iau de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital fără medicamente”.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), a declarat luni seară că nu a semnat plângerea penală înaintată de CSM, iar preşedintele Nicuşor Dan a calificat reacţia Consiliului drept „exagerată”, precizând că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală în acest caz.