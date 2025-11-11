Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Peste 16.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu

A.B.
Politică / 11 noiembrie, 21:19

Peste 16.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu

O scrisoare deschisă intitulată „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături în mai puţin de 24 de ore, în semn de protest faţă de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Parchetul General pentru „incitare la ură sau discriminare”, după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor.

Documentul, publicat online, este semnat de numeroase persoane publice - printre care Tudor Chirilă, Oana Pellea, Vladimir Tismăneanu şi Radu Vancu -, dar şi de jurnalişti, scriitori, politicieni şi organizaţii neguvernamentale.

„E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, care denunţă interpretarea criticilor publice ca fiind „incitare la ură”. Autorii afirmă că independenţa justiţiei nu exclude discuţiile critice despre sistemul judiciar: „A trata orice discuţie critică drept incitare la ură înseamnă a trivializa incitarea reală la ură - care este, într-adevăr, una dintre problemele majore ale României.”

Semnatarii susţin că magistraţii ar trebui „să reflecteze asupra cauzelor imaginii negative a justiţiei”, amintind că în urmă cu câţiva ani cetăţenii „au protestat sute de zile la rând pentru a apăra justiţia de atacurile politice”, însă acum „se simt abandonaţi şi trădaţi”.

Scrisoarea apare la două zile după ce CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură şi discriminare prin declaraţiile despre pensiile speciale.

Într-un interviu televizat, Gheorghiu comparase sistemul de pensii al magistraţilor cu „un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, afirmând că „banii pentru aceste pensii se iau de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital fără medicamente”.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), a declarat luni seară că nu a semnat plângerea penală înaintată de CSM, iar preşedintele Nicuşor Dan a calificat reacţia Consiliului drept „exagerată”, precizând că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală în acest caz.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:28)

    Unde este scrisoarea ca sa o semnez si eu?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:40)

      Vreau sa semnez aceasta scrisoare,o susțin pe d-na Oana.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:30)

    Ce face acum justitia nu mai este justitie ci abuz de pozitie privilegiata si folosirea functiei pentru obtinerea de foloase necuvenite

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:42)

    Câți bani a donat Gheorghiu din banii ei? Sa-i fie rușine acestei ipocrite ce a trăit foarte bine din banii donatorilor, intrând si in politica acum!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:24)

      ma prostovane n-a trait din banii donatorilor a facut un spital din banii donatorilor. salariile sunt normale cand faci o munca, lucru pe care il stiai daca ai fi facut macar ceva in viata.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:25)

      scuze pt prostovane dar unii chiar sunt dusi cu pluta rau.

      v-ati obisnuit sa tipati ca cretinii chiar si fata de unul din cele mai bune lucruri din tara numai de-aia ca esti votant haur. te doare mintea 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:10)

    Și eu vreau să semnez.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 11.11.2025, 22:39)

    S-au strâns toate larvele oengiste ca să facă petiție și scandal. Atâta știu, atâta fac. Tocmai acum când mama lor USR e la putere. Asta nu că aș fi de acord cu salariile și pensiile aberante ale magistraților. Alte larve. Vomă supremă.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb