Peste 16.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu

O scrisoare deschisă intitulată „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături în mai puţin de 24 de ore, în semn de protest faţă de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Parchetul General pentru „incitare la ură sau discriminare”, după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor.
Documentul, publicat online, este semnat de numeroase persoane publice - printre care Tudor Chirilă, Oana Pellea, Vladimir Tismăneanu şi Radu Vancu -, dar şi de jurnalişti, scriitori, politicieni şi organizaţii neguvernamentale.
„E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, care denunţă interpretarea criticilor publice ca fiind „incitare la ură”. Autorii afirmă că independenţa justiţiei nu exclude discuţiile critice despre sistemul judiciar: „A trata orice discuţie critică drept incitare la ură înseamnă a trivializa incitarea reală la ură - care este, într-adevăr, una dintre problemele majore ale României.”
Semnatarii susţin că magistraţii ar trebui „să reflecteze asupra cauzelor imaginii negative a justiţiei”, amintind că în urmă cu câţiva ani cetăţenii „au protestat sute de zile la rând pentru a apăra justiţia de atacurile politice”, însă acum „se simt abandonaţi şi trădaţi”.
Scrisoarea apare la două zile după ce CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură şi discriminare prin declaraţiile despre pensiile speciale.
Într-un interviu televizat, Gheorghiu comparase sistemul de pensii al magistraţilor cu „un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, afirmând că „banii pentru aceste pensii se iau de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital fără medicamente”.
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), a declarat luni seară că nu a semnat plângerea penală înaintată de CSM, iar preşedintele Nicuşor Dan a calificat reacţia Consiliului drept „exagerată”, precizând că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală în acest caz.
Opinia Cititorului ( 8 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:28)
Unde este scrisoarea ca sa o semnez si eu?
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:40)
Vreau sa semnez aceasta scrisoare,o susțin pe d-na Oana.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:30)
Ce face acum justitia nu mai este justitie ci abuz de pozitie privilegiata si folosirea functiei pentru obtinerea de foloase necuvenite
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 21:42)
Câți bani a donat Gheorghiu din banii ei? Sa-i fie rușine acestei ipocrite ce a trăit foarte bine din banii donatorilor, intrând si in politica acum!
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:24)
ma prostovane n-a trait din banii donatorilor a facut un spital din banii donatorilor. salariile sunt normale cand faci o munca, lucru pe care il stiai daca ai fi facut macar ceva in viata.
3.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:25)
scuze pt prostovane dar unii chiar sunt dusi cu pluta rau.
v-ati obisnuit sa tipati ca cretinii chiar si fata de unul din cele mai bune lucruri din tara numai de-aia ca esti votant haur. te doare mintea
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 22:10)
Și eu vreau să semnez.
5. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 11.11.2025, 22:39)
S-au strâns toate larvele oengiste ca să facă petiție și scandal. Atâta știu, atâta fac. Tocmai acum când mama lor USR e la putere. Asta nu că aș fi de acord cu salariile și pensiile aberante ale magistraților. Alte larve. Vomă supremă.