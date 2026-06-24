PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a urcat la 5,63%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,62%, de la 5,63% în şedinţa anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 5,35%.

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut de la 5,83%, la 5,84%.

Indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 5,92%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru trimestrul al patrulea din 2025, este de 5,58%