PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0865 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0865 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 13:00, un euro era tranzacţionat la 1,1504 dolari, în depreciere cu 0,013% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,15191 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1498 şi un maxim de 1,1533.

Dolarul american a crescut cu 0,40 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4207 lei, faţă de 4,4167 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,13 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4685 lei, faţă de 5,4698 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 567,2841 lei, în depreciere cu 0,3462 lei comparativ cu 567,6303 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.