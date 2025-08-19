Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
PNRR: PSD susţine eliminarea proiectelor fără contracte de finanţare

George Marinescu
Ziarul BURSA #Politică / 19 august

PNRR: PSD susţine eliminarea proiectelor fără contracte de finanţare

Proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care ar putea fi suspendate anumite finanţări din PNRR trebuie discutat serios în cadrul coaliţiei de guvernare, chiar dacă PSD susţine pierderea fondurilor pentru proiectele din PNRR care nu au contracte semnate până acum, a declarat ieri, după şedinţa Biroului Politic Naţional, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al social-democraţilor.

Liderul PSD a subliniat că perioada de patru ani oferită pentru semnarea finanţării pentru proiectele din PNRR a fost suficientă şi că acei beneficiari care nu au reuşit să semneze contracte până în prezent cel mai probabil nu vor putea finaliza lucrările în timp util. Totodată, el a atras atenţia că deciziile privind prioritizarea investiţiilor nu pot fi luate fără implicarea primarilor, aceştia fiind principalii responsabili în teritoriu.

Sorin Grindeanu a mai arătat că PSD doreşte taxarea corectă a companiilor multinaţionale şi stoparea externalizării profiturilor din România şi cere premierului Ilie Bolojan să propună rapid un proiect de lege clar în acest sens. În acelaşi timp, liderul interimar PSD a punctat că impozitul pe locuinţe, care ar urma să crească cu 70% potrivit propunerilor aflate în discuţie, trebuie să rămână în totalitate la dispoziţia autorităţilor locale, urmând ca sumele de echilibrare să fie acoperite de guvern. Grindeanu a anunţat şi intenţia PSD de a propune un pachet de relansare economică suplimentar faţă de măsurile incluse în pachetul 2 al Guvernului, menţionând că există deja premise economice pozitive precum creşterea PIB în trimestrul al doilea şi menţinerea ratingului de ţară, dar că este nevoie de soluţii mai ambiţioase pentru susţinerea mediului de afaceri şi a economiei reale.

Pe plan politic, Sorin Grindeanu a respins categoric zvonurile privind o posibilă ieşire a PSD de la guvernare, subliniind că stabilitatea României depinde de funcţionarea acestei coaliţii şi că formaţiunile aflate la putere trebuie să înveţe să colaboreze, inclusiv cu sprijinul grupului minorităţilor. El a arătat că în ultima perioadă a avut discuţii directe cu premierul Bolojan pentru a găsi soluţii comune şi a exclus orice colaborare cu AUR, afirmând că partidul său mizează pe responsabilitate şi continuitate. „Unele măsuri sunt dureroase, dar coaliţia merge înainte, pentru că România are nevoie de stabilitate”, a punctat liderul PSD.

Menţionăm că, în acest timp, în interiorul PSD s-a declanşat lupta pentru putere ce va fi tranşată la Congresul care va fi organizat în toamnă. Miza acestui congres depăşeşte însă simpla alegere a unui lider, reprezentând un moment crucial pentru stabilitatea guvernării şi pentru direcţia în care PSD va continua să se poziţioneze în raport cu partenerii de coaliţie şi cu provocările economice şi sociale din ţara noastră.

