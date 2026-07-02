POLITICO: O anchetă a Comisiei Europene confirmă existenţa unei reţele de spionaj a Ungariei la Bruxelles

O reţea de spionaj maghiară a funcţionat în cadrul ambasadei Ungariei la Bruxelles şi a vizat recrutarea de funcţionari din instituţiile Uniunii Europene, potrivit unui document oficial al Comisiei Europene consultat de publicaţia POLITICO.

Investigaţia condusă de comisarul pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, arată că agenţiile de informaţii de la Budapesta au detaşat mai mulţi ofiţeri sub acoperire diplomatică în perioada 2013-2016, transmite sursa citată.

Activitatea acestei structuri secrete a înregistrat o intensificare majoră în cursul anului 2015, conform publicaţiei menţionate.

„Activităţile acestor ofiţeri de informaţii din Bruxelles au fost iniţial discrete, dar au devenit treptat mult mai evidente începând cu anul 2015”, se specifică în raportul oficial, confom sursei menţionate.

Acţiunile ilegale au încetat în anul 2016, după ce prezenţa agenţilor a devenit de notorietate în cercurile diplomatice, notează sursa citată.

Conducerea reprezentanţei permanente a fost preluată în 2015 de Oliver Varhelyi, actualul comisar european pentru sănătate, informează publicaţia.

Acesta respinge acuzaţiile şi neagă orice implicare sau cunoştinţă despre operaţiunile de culegere de informaţii, transmite sursa menţionată.

„Am fost abordat de serviciile maghiare sau de orice alte servicii? Nu, nu am fost”, a declarat europarlamentarilor Oliver Varhelyi, potrivit publicaţiei.

Raportul final precizează că executivul european nu deţine dovezi privind o breşă gravă de securitate instituţională, conform sursei menţionate.

Lipsa unor instrumente juridice extinse a împiedicat stabilirea unei răspunderi individuale clare în afara spionilor identificaţi, notează sursa citată. Reprezentanţa Permanentă a Ungariei a refuzat să comenteze concluziile verificărilor oficiale, transmite POLITICO.