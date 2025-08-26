Preşedintele Finlandei: „Sper ca Trump să îşi piardă răbdarea cu Rusia”

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a îndemnat Statele Unite să facă presiuni suplimentare asupra Moscovei, exprimându-şi speranţa că preşedintele american Donald Trump îşi va „epuiza răbdarea” faţă de Rusia şi va forţa astfel reluarea negocierilor de pace, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Sper că răbdarea ţărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza. De fiecare dată când răbdarea preşedintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au permis găsirea unei soluţii”, a declarat Stubb într-o conferinţă de presă.

Liderul finlandez a amintit decizia Washingtonului de a impune taxe vamale Indiei pentru achiziţiile de petrol şi armament din Rusia. „Dacă preşedintele Trump ar face acelaşi lucru ţărilor X, Y şi Z, s-ar putea foarte bine să ne întoarcem la masa negocierilor”, a adăugat el.

Finlanda, stat cu frontieră directă cu Rusia, s-a alăturat recent demersurilor europene şi ale Ucrainei de la Washington pentru găsirea unei soluţii la conflict.