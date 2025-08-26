Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele Finlandei: „Sper ca Trump să îşi piardă răbdarea cu Rusia”

A.B.
Internaţional / 26 august, 16:17

Preşedintele Finlandei: „Sper ca Trump să îşi piardă răbdarea cu Rusia”

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a îndemnat Statele Unite să facă presiuni suplimentare asupra Moscovei, exprimându-şi speranţa că preşedintele american Donald Trump îşi va „epuiza răbdarea” faţă de Rusia şi va forţa astfel reluarea negocierilor de pace, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Sper că răbdarea ţărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza. De fiecare dată când răbdarea preşedintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au permis găsirea unei soluţii”, a declarat Stubb într-o conferinţă de presă.

Liderul finlandez a amintit decizia Washingtonului de a impune taxe vamale Indiei pentru achiziţiile de petrol şi armament din Rusia. „Dacă preşedintele Trump ar face acelaşi lucru ţărilor X, Y şi Z, s-ar putea foarte bine să ne întoarcem la masa negocierilor”, a adăugat el.

Finlanda, stat cu frontieră directă cu Rusia, s-a alăturat recent demersurilor europene şi ale Ucrainei de la Washington pentru găsirea unei soluţii la conflict.

Opinia Cititorului ( 11 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:27)

    Donald Krasnov Trump e agent FSB ACTIV.

    E cadru activ.  

    Cat timp ia lumii sa inteleaga acest mic adevar? 

    SUA e condusa de un agent activ FSB!  

    Ban.Cher.Vali 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:31)

      o vindecare a ta este exclusa, in cazul tau știinta a pierdut lupta cu progresul

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:33)

      esti pur si simplu ingenuu (ca sa nu zic altfel) , omul asta stie mai multe decat 100 de-alde tine la un loc

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 26.08.2025, 16:33)

      ...

      1.4.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 26.08.2025, 16:33)

      ...

      1.5.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 26.08.2025, 16:57)

      ...

      1.6.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 26.08.2025, 17:31)

      ...

      1.7.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 17:35)

      dar astia de alde tine de unde ii cunosti imensa capacitate intelectuala, santeti un club? :-))))))))

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 17:12)

    retardatul Alexander Stubb se pare ca a calcat pe una din cele un miliard de mine antipersonal cadou de la Rutte pe care si le a plantat de jur imprejur cand a vazut armata rusa (cizma) ingramadita in gradina lui,

    doar ca asta cand a explodat sarind in sus ajunsese la nivelul capului,  

    l au transferat si salvat la Obregia unde se trateaza si propagandistul banderist nazist de serviciu,

    dar la cap nu mai pot fi ajutati 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 17:28)

    După ce circarul tocmai i-a dat cu flit lui Trump, declarând, încă odată, că Ucraina nu va ceda nicio bucată de teren, stubul tot la răbdarea față de Putin face aluzie?!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 17:34)

      pai tu atata ai inteles? vai, lamentabil,

      ai fugit tu de la parinti sau au fugit ei de tine? 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb