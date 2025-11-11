Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, discuţiile având loc în contextul tensiunilor dintre partide, care au dus la blocaj în adoptarea proiectelor de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de social-democraţi. În plus, este aşteptată o decizie, în urma publicării motivării CCR, pe proiectul pensiilor magistraţilor.
Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte, marţi, la ora 10.00, pe liderii coaliţiei, la Palatul Cotroceni.
Discuţiile şefului statului cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi vin după o perioadă de tensiuni între partide, dar şi un blocaj total în reforma anunţată de Executiv, privind pensiile magistraţilor, tăierile din administraţia centrală şi locală, majorarea salariului minin, aplicarea referendumului privind 300 de parlamentari.
Între timp, PSD l-a chemat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a explica redimensionarea trupelor SUA din România.
În plus, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, şi se aşteaptă că această revocare să fie semnată foarte repede.
Mihai Barbu, care este şi trezorier al PNL, este cel care a mers la Guvern cu un om de afaceri din Vaslui, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Acesta este cercetat de DNA sub control judiciar, după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică.
Liderul PSD a mai anunţat că a cerut şi speră să primească de urgenţă cât s-a colectat pe CASS pentru mame, veterani, deţinuţi politici, personalul monahal, în septembrie şi octombrie, adăugând că, ”dacă au făcut lucrurile acestea doar pentru a arăta că sunt intransigenţi şi că nu renunţă la nimic, pentru că aşa vor ei, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndrepte acele lucruri”.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 08:53)
O noua intalnire de pierdut timpul din viata tari si a romanilor convocata las cererea impostorului -habarnist care se crede presedintele romaniei. Auzi ordine de zi, presedintele cheama la consultari partidele politice. Eu, nu inteleg din aceasta chemare la ordin decat faptul ca impostoru, are o singura cerere si anume aceea de a cere PSD, sa nu se mai opuna masurilor luate de el prin bolojan, doi infractori care au adus romania aproape de faliment. Domnule Grindeanu. Continui sa cred ca PSD, are in componenta lui inca multi oameni de valoare care atunci cand a guvernat ,tara a mers inainte, s-a dezvoltat iar cetatenii au trait si ei mai bine. Nu inteleg cum puteti sa stati la masa si sa girati distrugerea tari si saracirea romanilor cu acesti IMPOSTORI si DEMOLATORI ai romaniei si umilirea romanilor. Cred ca va amintiti ca atunci cand ati fost premier, IMPOSTORII TRADATORI din USR, umpleau piata victoriei cu asa zis protestatari, de fapt niste ONGisti sustinuti de SOROS care nu sau lasat pana ce nu au luat puterea impreuna cu TRADATORII din PNL. Si unde au dus acestia Tara, intro saracie lucie si o DEVALIZARE pe care o platesc si azi cetatenii romani. Nu inteleg de ce trebuie sa girati acesti IMPOSTORI. Pai puteti sa le spuneti romanilor de ce stati la guvernare cu ei, vazand ca tara si cetatenii sunt aproape de COLAPS.? Ati mai gresit odata cand PSD, a luat la guvernare PNL, pe care l-ati ridicat de la 13 la % si l-ati adus pe la 20%. Apoi, desi stiati ca PNL este un partid ANTINATIONAL, compus din FRIPTURISTI, ati fost deacord sa faceti parte dintr-un guvern in care au fost coptati si cei mai mari DUSMANI ai Romanilor USR. In fruntea guvernului , ati dfost deacord sa fie numit un IPOSTOR ca Bolojan, care este nu numai un HOT dar si un mare HABARNIST in ECONOMIE. Azi ,TARA este aproape de Faliment, insa nu inteleg de ce mai stati la guvernare. In ultimele zile, s-a dovedit ca premierul este un mare SPAGAR care ia bani de la infractori prin interpusi. Nu credeti ca din acest motiv il facuse VICEPREMIER pe SPAGARUL ATANASIU.? In locul acestuia a adus o alta SPAGARA care se lauda ca a facut un SPITAL nu din banii ei ci din banii romanilor si nu degeaba. Intram in pragul campaniei electorale pentru Bucuresti. Si iata cum REZISTII ANTINATIONALI in cardasie cu niste PROCURORI OBEDIENTI fata de Nicusor, au inventat o asazisa MITA in care ministrul Apararii ar fi fost atras, asa cum sustin alti TRADATORI din PRESA recte CNN,ul romanesc. Comedia, a fost pusa in opera cu ajutorul rezistului fost ministru al mediului Berceanu. Scopul acestei COMEDII, este acele de al prezenta pe IMPOSTORUL din fruntea ministerului apararii pe HABARNISTUL MOSTEANU ca pe un incoruptibil . Ba mai mult, in asazisele inregistrari, apare si faptul ca mituitorul acestuia, ar ajuta si reprezentantul USR sa obtina victoria la Primaria Bucurestiului. COMEDIA, este facuta sa loveasca prin mantra in PSD, mituitorul ,asa cum spune presa ticalosita ca este un fost PSDist. Domnule GRINDEANU, daca doriti BINELE ROMANIEI si ROMANILOR, iesiti din aceasta CLOACA de SPAGARI -TRADATORI si nu ii mai girati. Asa sa va ajute dumnezeu.!