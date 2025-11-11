Primarul Istanbulului riscă o sentinţă de peste 2.400 de ani de închisoare

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit unui act de acuzare de peste 3.700 de pagini publicat marţi de parchetul din Istanbul, relatează AFP.

În vârstă de 54 de ani, Imamoglu, arestat în martie pentru corupţie, este acuzat de fraudă, spălare de bani şi trucarea licitaţiilor, iar procurorii afirmă că ar fi condus o „organizaţie criminală” cu scopul de a finanţa candidatura sa la alegerile prezidenţiale. El riscă o pedeapsă cumulată de până la 2.430 de ani de închisoare.

Primarul Istanbulului, membru al Partidului Republican al Poporului (CHP), cea mai mare formaţiune de opoziţie din Turcia, neagă toate acuzaţiile, susţinând că dosarul este unul politic. Liderul CHP, Özgur Özel, a denunţat o „ingerinţă judiciară flagrantă”, afirmând că justiţia turcă încearcă „să împiedice candidatura lui Imamoglu la preşedinţie”.

Actul de acuzare vizează în total 402 persoane, inclusiv colaboratori apropiaţi ai primarului şi alţi oficiali locali ai CHP. Parchetul afirmă că reţeaua condusă de Imamoglu ar fi provocat pierderi de 160 de miliarde de lire turceşti (3,3 miliarde de euro) şi 24 de milioane de dolari statului.

Procurorul general din Istanbul, Akin Gurlek, a declarat că Imamoglu, „în calitate de lider al organizaţiei”, este responsabil şi pentru „crimele comise de ceilalţi membri”. Procesul urmează să se desfăşoare la tribunalul din incinta închisorii Marmara, din Silivri, unde edilul se află încarcerat în regim de izolare.

Arestarea sa, calificată de CHP drept „lovitură de stat”, a declanşat în martie cele mai ample proteste din Turcia din 2013, soldate cu aproape 2.000 de arestări.

În paralel, parchetul din Istanbul a anunţat că intenţionează să urmărească Partidul Republican al Poporului pentru „încălcarea Constituţiei”, acuzându-l că ar fi folosit ilegal listele electorale transmise de presupusa reţea condusă de Imamoglu.

Primarul este vizat de mai multe alte anchete, inclusiv una pentru „spionaj”, iar în martie i-a fost invalidată diploma universitară, fapt care îi face imposibilă, deocamdată, candidatura la preşedinţia Turciei.