Prognoza meteo (15.01. - 16.01.2026)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor creşte în majoritatea zonelor, chiar semnificativ în sud-vestul şi local în sudul ţării. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare în sud şi est şi va fi mai mult noros în rest. Vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie pe spaţii mici în Crişana, mixte local la munte, în Transilvania şi Moldova şi izolat în celelalte regiuni. Noaptea înnorările vor cuprinde treptat toată ţara şi va ploua în Banat, Crişana şi izolat în Maramureş, vor fi precipitaţii mixte local în Transilvania, Moldova, Oltenia şi pe spaţii mici în Dobrogea, iar în Muntenia local vor predomina ninsorile. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 şi 3 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei, unde noaptea va fi ger. Pe areale restrânse se va forma ceaţă, asociată izolat cu depunere de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile termice vor creşte, astfel că temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă noaptea va avea înnorări şi spre finalul intervalului va creşte probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab şi moderat.