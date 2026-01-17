Prognoza meteo (17.01. - 18.01.2026)

Prognoza pentru România

În vestul ţării vor fi temperaturi în jurul celor normale datei, iar în restul zonelor vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, iar în Moldova, local şi pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea în estul şi sud-estul ţării, unde pe alocuri, trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului şi pe arii restrânse în sud-est, cu viteze la rafală în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -14 şi 3 grade, cu cele mai mici valori în nordul şi estul Moldovei, iar cele minime vor fi cuprinse între -18 şi -4 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depuneri de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -10 grade.