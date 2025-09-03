Putin şi Xi, surprinşi discutând despre prelungirea vieţii prin transplanturi de organe

Un microfon lăsat deschis i-a surprins pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe omologul său chinez Xi Jinping discutând la Beijing despre posibilitatea prelungirii vieţii prin transplanturi de organe şi chiar despre ideea atingerii „nemuririi”, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.

Conversaţia a avut loc în timp ce cei doi lideri, însoţiţi de Kim Jong Un, se îndreptau spre tribuna oficială din Piaţa Tiananmen pentru parada militară organizată de China la 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Traducătorul lui Putin a fost auzit spunând: „Biotehnologia se dezvoltă continuu (...) organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăieşti mai mult, cu atât devii mai tânăr şi poţi chiar să atingi nemurirea”.

Xi a răspuns: „Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Guvernele de la Moscova şi Beijing nu au comentat incidentul, surprins de televiziunea chineză de stat CCTV într-o transmisiune urmărită de peste 1,9 miliarde de ori online, conform sursei citate.

Vizita lui Putin în China a inclus şi semnarea a peste 20 de acorduri bilaterale, de la energie la inteligenţă artificială, precum şi discuţii despre o nouă conductă de gaze către Beijing.