Raed Arafat: "Modul în care tratăm un dezastru trebuie să fie neapărat în sensul solidarităţii"

Medicul Raed Arafat, fondatorul sistemului SMURD în România, afirmă că au fost cazuri în care situaţiile de urgenţă au folosite drept ”teren de luptă politică”, iar unii aşa-zis specialişti au dat verdicte înainte de a şti ce s-a întâmplat, potrivit news.ro.

Arafat a dat exemplul Elveţiei, unde societatea civilă şi mass-media nu s-au grăbit să declare vinovaţi, în cazul incendiului de la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morţi.

”Din păcate, noi nu în situaţia Colectiv, şi la Apuseni, şi la Siutghiol, şi în alte situaţii, situaţia de urgenţă a devenit un teren de luptă politică. Mai în spate, mai în faţă, mai pe faţă, asta a fost. Şi a devenit o chestiune de a atrage cât mai mulţi spectatori la televizor pe dezbateri şi pe discuţii care multe dintre ele, efectiv, nu aveau fundament până nu se termina investigaţia. Adică îmi aduc aminte, şi am să vă spun asta, la Apuseni, eu n-am fost în ţară, am fost plecat. Eu n-aveam nicio responsabilitate pe pompieri la Apuseni, eram la Ministerul Sănătăţii. Şi totuşi, în final, pe o perioadă de 2-3 ani, responsabilul principal a fost făcut public doctorul Arafat, fără nicio probă. De unele televiziuni şi unii comentatori”, a afirmat Raed Arafat, miercuri seară, la Medika Tv.

”Modul în care tratăm un dezastru trebuie să fie neapărat în sensul solidarităţii şi în sensul în care aducem comunitatea aproape unul de celălalt şi în sensul în care respectăm pe cei care suferă din cauza acestei tragedii. Pentru că şi pe ei îi afectează toate poveştile care sunt speculaţii, poveşti, nimic dovedit în prima fază, doar vorbe, diferite categorii de experţi comentatori care n-au nimic cu domeniul, care ies şi-ţi spun: sigur asta s-a întâmplat, sigur asta s-a întâmplat. Aşteptaţi! Aşteptaţi să se facă analiza, să se facă investigaţia şi să vedem. Nimeni nu vă spune: nu vorbiţi despre ce s-a întâmplat. Relataţi faptele. Asta este în final. Dar nu interpretaţi, nu speculaţi, nu judecaţi până nu ies faptele reale care sunt investigate şi după care, dacă nu ne convine ce zice procurorul, putem să chestionăm”, a adăugat şeful DSU.