Fostul fundaş al echipelor AS Monaco şi FC Barcelona, Rafael Marquez, va deveni selecţionerul Mexicului după Cupa Mondială, a anunţat directorul loturilor naţionale al Federaţiei Mexicane, Duilio Davino.

Marquez este în prezent antrenor secund al echipei naţionale, de când Javier Aguirre a preluat conducerea în iulie 2024, până la Cupa Mondială din America de Nord (11 iunie-19 iulie).

„Contractul său este semnat”, a declarat Davino într-un interviu acordat Fox Sports, alături de fostul fotbalist chilian Fabian Estay.

Obiectivul lui Marquez va fi să conducă echipa naţională a Mexicului la Cupa Mondială din 2030. „Ca antrenor secund, ca antrenor principal, este la fel cum era ca jucător: se transformă în vestiar”, a subliniat Davino despre Marquez, care are astăzi 47 de ani şi a disputat cinci Cupe Mondiale cu Mexicul (2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018), dintre care patru în calitate de căpitan.

Ca jucător, Marquez a câştigat Liga Campionilor în 2006 şi 2009 şi de patru ori Liga cu Barça. De asemenea, este campion al Franţei cu Monaco (2000).

Cu Mexicul, a câştigat Cupa Confederaţiilor (1999), de două ori Gold Cup (2003 şi 2011) şi a fost finalist la Copa America (2001).

Al patrulea jucător cu cele mai multe selecţii din istoria echipei naţionale (147 de selecţii) şi-a început a doua carieră ca director sportiv la Atlas din Guadalajara, clubul la care a debutat în fotbalul profesionist.

Ca antrenor, a antrenat tinerii de la Real Sociedad Deportiva Alcala din Spania apoi FC Barcelona Atletic, echipa de rezervă a Barça, între 2022 şi 2024.