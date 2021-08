Raiffeisen Bank şi RWA Raiffeisen Agro Romania îşi unesc forţele, sustinând extinderea şi finanţarea sistemelor de irigaţii şi agricultură ecologică sustenabilă

Raiffeisen Bank, alături de partenerul său RWA Raiffeisen Agro Romania, oferă fermierilor români consultanţă şi solutii de finanţare specifice investiţiilor agricole, precum investiţii în sisteme de irigaţii, la costuri de finanţare reduse la jumătate faţă de oferta standard a băncii, prin surse atrase de la Fondul European de Investiţii, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Ne dorim sa fim un partener pentru fermierii romani si sa-i sprijinim in primul rand prin finantarea sistemelor de irigatii, domeniu unde exista o nevoie din ce mai mare de la an la an, din cauza schimbarilor climatice. In acelasi timp, ne propunem sa avem in portofoliul nostru clienti care si-au facut un scop din a practica o agricultura sustenabila si ecologica." a declarat Raluca Nicolescu, Director Executiv IMM, Raiffeisen Bank.

Intrucat agricultura sustenabila are un potential imens si insuficient valorificat, cu doar 3% suprafata ecologica in exploatare in Romania, acest parteneriat isi propune sa reduca barierele fermierilor in ceea ce priveste accesul la finantare si la programe menite sa faciliteze conversia de la agricultura conventionala la cea organica. In scurt timp, pionerii agriculturii sustenabile vor gasi in oferta Raiffeisen Bank un produs dedicat nevoilor lor, cu o dobanda redusa, cresterea sumei finantate pe hectar si perioada de rambursare extinsa.

"Acest parteneriat are ca scop sustinerea agriculturii romanesti pentru a deveni mai eficienta, dar si sustenabila, ecologica. Cand am luat aceasta decizie, ne-am gandit si la unul dintre principiile agriculturii: prin asociere, devii mai puternic. Noi, la RWA Raiffeisen Agro Romania, avem o experienta de peste 100 de ani, valoroasa pentru fermieri, iar Raiffeisen Bank vine cu expertiza sa in solutii de finantare. Este, fara indoiala, un parteneriat benefic pentru toate partile implicate" a declarat Bogdan Radu, CEO RWA Raiffeisen Agro Romania.