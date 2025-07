TradeVille: Procter & Gamble - creşteri în toate segmentele de activitate

Acţiunile The Procter&Gamble Co. au închis "pe roşu” în urma raportării unor rezultate care au depăşit estimările pieţei. Veniturile totale au întrecut cu 2% nivelul anului precedent, atingând 20,89 miliarde de dolari, generând un profit pe acţiune (EPS) de 1,48 dolari. Compania a înregistrat creşteri în cadrul tuturor segmentelor de activitate, observându-se, totuşi, o schimbare în comportamentul de cumpărare al clientelei principale, cea americană, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Procter & Gamble (P&G) este una dintre cele mai mari corporaţii multinaţionale din lume, specializată în bunuri de consum. P&G operează într-o gamă diversificată de categorii de produse, incluzând îngrijire personală, articole de curăţenie şi igienă, sănătate, articole pentru bebeluşi şi familie, produse farmaceutice şi alte bunuri de consum. Modelul de afaceri se bazează pe inovaţie continuă, dezvoltarea de mărci puternice şi extinderea la nivel mondial. Compania este recunoscută pentru branduri precum Pampers, Tide, Gillette, Pantene, Crest, Head & Shoulders, Oral-B şi altele.

Fondată în 1837 de către William Procter şi James Gamble, Procter & Gamble are sediul în Cincinnati, Ohio. Cu o zi înainte de raportarea rezultatelor ultimului trimestru fiscal din 2025, compania a făcut publică numirea în funcţia de CEO a domnului Shailesh Jejurikar, care deţine în prezent poziţia de Chief Operating Officer. Începând cu 1 ianuarie 2026, Jon Moeller, actualul CEO al P&G, va deveni preşedinte executiv al Procter & Gamble, oferind sprijin şi consultanţă noului director general. Un lucru interesant despre companie este acela că se află în spatele unor evenimente de importanţă majoră, emblematice în lumea marketingului. De exemplu, în anii 1930, P&G a sponsorizat telenovela ”As the World Turns”, moment care a dus la naşterea termenului ”soap opera” şi ducând "jocul” marketingului la un nivel superior. La aproape 80 de ani distanţă, P&G a continuat să fie un lider în promovarea unor valori sociale importante, iar campania ”Like a Girl”, lansată în 2014, a fost o mişcare emblematică ce a provocat stereotipurile despre femei, promovând puterea şi emanciparea acestora. Compania este controlată în proporţie de 70,06% de investitori instituţionali, precum Vanguard Group Inc., cu o deţinere de 9,81%, Blackrock (7,60%) şi State Street Corp. (4,27%).

• Industria îngrijirii personale, în expansiune continuă

Industria îngrijirii personale include o varietate de produse, precum parfumuri, creme de protecţie solară, produse pentru îngrijirea părului sau machiaj. Segmentele sunt complementare, suprapunându-se cu industrii precum cea a produselor chimice, a sănătăţii sau a petrolului (folosit adesea ca sursă de materie primă a produselor de îngrijire personală). Conform Statista, sectorul de îngrijire personală şi înfrumuseţare ar putea înregistra o creştere continuă până în 2029, când ar putea atinge valoarea maximă pentru toate cele patru segmente componente. În mod deosebit, sectorul de îngrijire personală este prognozat să înregistreze cea mai mare valoare, de 330,13 miliarde de dolari.

Un studiu coordonat de Mordor Intelligence indică faptul că industria de îngrijire personală ar putea atinge 605,23 miliarde de dolari în 2025, estimând o rată de creştere compusă (CAGR) de 5,11% până în 2030, când industria se estimează că ar putea valora 776,35 miliarde de dolari. Un fenomen interesant observat recent în industria bunurilor de consum este orientat către atitudinea clienţilor în ceea ce priveşte, în special, produsele de îngrijire personală şi cosmetice. Studiile de specialitate au arătat că brandurile care acordă o importanţă aparte bunăstării animalelor pot beneficia de prime de preţ de până la 25%. Consumatorii sunt dispuşi să îşi adapteze coşul de cumpărături astfel încât să includă produse care nu sunt testate pe animale sau care sunt obţinute în mod etic.

Paradoxal, în ciuda unei atitudini mai atente, orientate spre protejarea animalelor, consumatorii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre variante accesibile, încorporând cultura dupe-urilor (replici) din dorinţa de a "păcăli sistemul” - produsele alese menţin calitatea celor high end, însă costă o fracţiune din preţ. Drept urmare, vânzările produselor de tip dupe au explodat între iunie 2024 şi iunie 2025, cele mai cumpărate produse fiind parfumurile dupe (+103%), cosmetice (+10%) şi produse de îngrijire facială (+27%).

• P&G - venituri peste aşteptări

La sfârşitul anului fiscal 2025, Procter & Gamble a depăşit aşteptările analiştilor în ceea ce priveşte veniturile, raportând un total de 20,89 miliarde de dolari (vs. estimarea consensului de 20,82 miliarde de dolari). Totalul vânzărilor a depăşit cu 2% aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinut de creşterea organică (ce nu include efectele cursului valutar şi ale achiziţiilor şi vânzărilor de active) şi avansul preţurilor. Compania a înregistrat creşteri sensibile în cadrul tuturor categoriilor de produse, remarcându-se în special divizia "Health Care”, a cărei creştere anuală de 2% a fost determinată de performanţa mulţumitoare a produselor de tip "Oral care” şi "Personal Health care”. Segmentul geografic principal vizat de companie, America de Nord, a înregistrat o scădere a volumelor vânzărilor în cadrul diviziilor "Baby, Feminine and Family Care” şi "Beauty”, ceea ce poate sugera o posibilă reorientare a companiei spre a doua cea mai mare piaţă de desfacere, China, a cărei performanţă a înregistrat o creştere anuală de 2%, notează TradeVille.

În ceea ce priveşte cheltuielile de vânzare, generale şi administrative, raportate ca procent din totalul vânzărilor, au scăzut cu 2,4% faţă de perioada anterioară. Schimbarea a fost determinată de o îmbunătăţire a productivităţii, care include reduceri de costuri la nivelul marketingului şi ajustări ale plăţilor de compensaţii. Marja operaţională rezultată din activitatea ultimului trimestru a înregistrat o apreciere de 1,9%, incluzând efectele productivităţii. Profitul net generat de companie a însumat 3,62 miliarde de dolari, reflectat într-un profit pe acţiune (EPS) de 1,48 dolari, care depăşeşte estimarea consensului, de 1,42 dolari.

• Perspective

La sfârşitul anului fiscal 2025, compania priveşte cu optimism spre următoarea perioadă: "În exerciţiul fiscal 2026, ne aşteptăm să livrăm încă un an de creştere organică a vânzărilor, creştere a EPS de bază şi o productivitate puternică a fluxului de numerar liber ajustat”, a declarat Jon Moeller, directorul general al companiei.

Pentru următorul an fiscal, compania anticipează o creştere a vânzărilor totale între 1% şi 5%, incluzând un beneficiu din efectele cursului valutar şi ale achiziţiilor şi vânzărilor de active, dar şi impactul negativ al întreruperii activităţii unor mărci. Creşterea organică a vânzărilor este aşteptată să atingă până la 4%, urmând să fie reflectată într-un profit net diluat pe acţiune (EPS) situat cu 3%-9% peste valorile înregistrate în 2025. Totodată, se estimează un impact negativ de aproximativ 200 de milioane de dolari cauzat de costurile nefavorabile ale materiilor prime şi un impact negativ net de aproximativ 250 de milioane de dolari aferent unei cheltuieli nete cu dobânzile uşor mai mari şi a ratei efective de impozitare de bază.

"Rămânem angajaţi strategiei noastre integrate - un portofoliu concentrat de categorii de produse utilizate zilnic, unde performanţa determină alegerea brandului, superioritate - în performanţa produselor, ambalaj, comunicare de brand, execuţie în retail şi valoare pentru consumatori şi clienţi - productivitate, disrupţie constructivă şi o organizaţie agilă şi responsabilă, toate având ca obiectiv livrarea unei creşteri sustenabile, echilibrate şi a creării de valoare”, a comentat CEO-ul cu privire la perspectivele următoarei perioade.

• Evoluţia preţului acţiunii Procter & Gamble: dinamică pozitivă

În şedinţa de tranzacţionare aferentă raportării rezultatelor din al patrulea trimestru fiscal 2025, acţiunile PG au deschis sesiunea la preţul 158,65 dolari, coborând ulterior la un minim de tranzacţionare de 154,84 dolari. Rezultatele anului fiscal încheiat la finalul lunii iunie au cauzat o variaţie de -0,32% a preţului, reflectând neutralitatea investitorilor. De la începutul anului până în prezent, preţul acţiunilor P&G a înregistrat o scădere de aproximativ 6,83%, în timp ce în ultimii cinci ani, preţul acţiunilor a marcat o dinamică pozitivă de 19,86%. De asemenea, acţiunile au scăzut cu 7,25% în ultimele 12 luni, în comparaţie cu indicele S&P 500, care a înregistrat o creştere de 16,33%. În contextul industriei bunurilor de consum, Procter&Gamble a avut o evoluţie inferioară comparativ cu principalii săi competitori, L'Oreal şi Johnson & Johnson. În ciuda unei tranzacţionări la preţuri apropiate de maxime istorice, cotaţia PG se îndepărtează de nivelul atins la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, de 180,43 dolari, evoluând într-un canal predominant descendent.

În prezent, acţiunile P&G se tranzacţionează sub valorile mediilor mobile simple de 50 şi 200 de zile, intersectându-se cu mediile mobile exponenţiale de 8 şi 21 de zile. Un nivel important de suport poate fi regăsit în preajma pragului psihologic de 154 de dolari, testat în şedinţele anterioare de tranzacţionare. Reperul nivelului de rezistenţă este dat de preţurile de închidere ale şedinţelor de la începutul lunii, situându-se la 161 de dolari. Dacă preţul continuă căderea semnalată prin cele două lumânări roşii din ultimele şedinţe de tranzacţionare, este foarte posibil să asistăm la o intersecţie în jos a RSI cu linia de semnal. În prezent, RSI se află sub nivelul neutru de 50, la 44,62, confirmând trendul descendent.

• Riscuri şi oportunităţi ale investiţiei în P&G

Oportunităţi

Dividend aristocrat: Compania a anunţat o nouă creştere a dividendelor, pentru al 69-lea an consecutiv, făcând parte din grupul companiilor "Dividend aristocrat”. Valoarea propusă a dividendului trimestrial este de 1,05 dolari/acţiune, plătibil începând cu data de 15 august 2025. Acest an marchează al 135-lea an în care Procter&Gamble îşi remunerează acţionarii, angajament asumat încă din 1890.

Industria: Compania face parte din industria de consumer staples, considerată relativ stabilă în faţa fluctuaţiilor economice, respectiv a recesiunilor. Acţiunile companiilor din această industrie pot deveni un refugiu pentru investitori în momentele de criză, comportament ilustrat atât în contextul pandemiei de Covid-19, cât şi în faţa ameninţării războiului tarifar, care a produs mişcări negative în piaţă în luna aprilie.

Moderate Buy: Conform Market Beat, dintr-un total de 20 de analişti care au oferit ratinguri pentru companie, 12 recomandă cumpărarea acţiunilor Procter & Gamble, pe când 8 păstrează poziţia "Hold”.

Riscuri

Tranzacţionată la suprapreţ: Potrivit site-ului de specialitate Alpha Spread, acţiunile companiei se tranzacţionează la un suprapreţ de 28% în scenariul de bază. În scenariul optimist, acţiunile ar fi supraestimate cu 2%, pe când în scenariul pesimist valoarea acţiunilor ar fi de -43% comparativ cu preţul de piaţă.

Risc valutar: Compania este vulnerabilă la fluctuaţiile de valută, în special la aprecierea dolarului. P&G concurează în întreaga lume şi un dolar puternic poate reduce suma pe care compania o repatriază în numerar din ţări cu monede mai slabe.

Insider trading: În ultimele 12 luni, insiderii companiei au încheiat 11 tranzacţii de vânzare de acţiuni în valoare de 104,28 milioane de dolari, indicând un sentiment de scepticism din partea persoanelor cu funcţii importante în companie în ceea ce priveşte performanţa sa în viitor.