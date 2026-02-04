Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
T.B.
Internaţional / 4 februarie, 10:39

Regatul Unit şi SUA convin că colaboreze strâns în baza militară strategică de pe insula Diego Garcia

Premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele american Donald Trump au convenit să „continue să colaboreze strâns” cu scopul de a asigura funcţionarea bazei militare americano-britanice de pe Insulele Chagos, anunţă news.ro.

Donald Trump atacase în ianuarie decizia Regatului Unit de a restitui Insulele Chagos Insulei Mauritius, unde se află baza strategică, notează news.ro.

„Liderii au căzut de acord ca Guvernele lor să continue să colaboreze strâns pentru a garanta funcţionarea viitoare a bazei”, a declarat Downing Street, după convorbirea telefonică dintre Starmer şi Trump, conform news.ro.

Potrivit acordului semnat în mai 2025, Regatul Unit restituie Insulele Chagos Mauritiusului, dar păstrează insula principală Diego Garcia, printr-un contract de închiriere pe 99 de ani, pentru a menţine baza militară americano-britanică în regiune, informează news.ro.

Donald Trump a scris pe reţeaua sa, Truth Social: „Faptul că Regatul Unit abandonează un pământ extrem de important este un act de MARE STUPIDITATE şi se adaugă unei foarte lungi liste de motive de securitate naţională pentru care Groenlanda trebuie să fie dobândită”, conform news.ro.

Keir Starmer îi răspundea atunci că această schimbare a poziţiei urmărea „să facă presiuni (asupra sa) şi Regatului Unit” după ce, ca alte ţări europene, şi-a exprimat susţinerea faţă de Groenlanda, împotriva voinţei Casei Albe, notează news.ro.

  1. 1.  fostul presedinte?
    (mesaj trimis de Toto în data de 04.02.2026, 11:16)

    spuneti la inceputul articolului:,,Premierul britanic Keir Starmer şi fostul preşedinte american Donald Trump.....'' Stiti ceva ce nimeni nu mai stie? Nu ca as dori rau omului, dar poate ar fi un bine pentru omenire sa fie in curand ,,fostul....''

