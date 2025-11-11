Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE

A.D.
Internaţional / 11 noiembrie, 15:32

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, însă drumul până la aderarea deplină rămâne complex, a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere, în cadrul conferinţei „Raportul de Extindere 2025: progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova”, desfăşurată marţi la Chişinău, potrivit Deschide.md.

Comisarul european le-a transmis cetăţenilor moldoveni: „Mă bucur să fiu la Chişinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteţi foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră şi ştiţi că spuneam, că sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea', a afirmat Marta Kos în discursul rostit la conferinţă. ' Mi se spunea: Marta, eşti prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, că eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi aţi înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!”.

Referitor la schimbările din Republica Moldova, Marta Kos a menţionat Planul de Rezilienţă Energetică, destinat să ajute Chişinăul să ţină preţurile sub control şi să evite şantajul Rusiei.

„Aceasta ne va permite să promovăm resursele voastre de energie regenerabilă, resursele voastre proprii. Asta e esenţa, e cheia care vă va integra pe piaţa europeană a energiei în următorii doi ani. Şi voi aţi aderat la sistemul SEPA şi la zona de roaming, fără costuri suplimentare, de la 1 ianuarie 2026”, a afirmat comisarul european în cadrul conferinţei.

Referindu-se la provocările de securitate, Marta Kos a apreciat eforturile Chişinăului în combaterea ingerinţelor externe şi a corupţiei, precizând că, în perioada următoare, instituţiile europene vor analiza progresele ţării în domeniile financiar-bancar şi al combaterii crimei organizate.

De asemenea, activitatea Băncii Naţionale a Republicii Moldova va fi monitorizată, precum şi implementarea Planului de creştere economică, modernizarea domeniului de business care să atragă mai multe investiţii şi să ducă la creştere economică.

Într-un interviu acordat cu acest prilej în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova, Marta Kos a ţinut să sublinieze că problema transnistreană nu este un impediment în calea aderării republicii la UE.

Marta Kos a subliniat că Uniunea Europeană are experienţă în gestionarea situaţiilor complexe din alte state candidate şi s-a declarat încrezătoare în găsirea unor soluţii durabile şi pentru regiunea transnistreană.

„Uniunea Europeană are experienţă în gestionarea situaţiilor complexe şi sunt convinsă că vom identifica soluţii care să nu împiedice parcursul european al Republicii Moldova. Vom identifica soluţii în sensul în care acest lucru nu va prezenta un obstacol pentru ţara voastră de a se alătura Uniunii Europene”, a declarat Marta Kos.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb