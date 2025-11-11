Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, însă drumul până la aderarea deplină rămâne complex, a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere, în cadrul conferinţei „Raportul de Extindere 2025: progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova”, desfăşurată marţi la Chişinău, potrivit Deschide.md.

Comisarul european le-a transmis cetăţenilor moldoveni: „Mă bucur să fiu la Chişinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteţi foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră şi ştiţi că spuneam, că sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea', a afirmat Marta Kos în discursul rostit la conferinţă. ' Mi se spunea: Marta, eşti prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, că eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi aţi înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!”.

Referitor la schimbările din Republica Moldova, Marta Kos a menţionat Planul de Rezilienţă Energetică, destinat să ajute Chişinăul să ţină preţurile sub control şi să evite şantajul Rusiei.

„Aceasta ne va permite să promovăm resursele voastre de energie regenerabilă, resursele voastre proprii. Asta e esenţa, e cheia care vă va integra pe piaţa europeană a energiei în următorii doi ani. Şi voi aţi aderat la sistemul SEPA şi la zona de roaming, fără costuri suplimentare, de la 1 ianuarie 2026”, a afirmat comisarul european în cadrul conferinţei.

Referindu-se la provocările de securitate, Marta Kos a apreciat eforturile Chişinăului în combaterea ingerinţelor externe şi a corupţiei, precizând că, în perioada următoare, instituţiile europene vor analiza progresele ţării în domeniile financiar-bancar şi al combaterii crimei organizate.

De asemenea, activitatea Băncii Naţionale a Republicii Moldova va fi monitorizată, precum şi implementarea Planului de creştere economică, modernizarea domeniului de business care să atragă mai multe investiţii şi să ducă la creştere economică.

Într-un interviu acordat cu acest prilej în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova, Marta Kos a ţinut să sublinieze că problema transnistreană nu este un impediment în calea aderării republicii la UE.

Marta Kos a subliniat că Uniunea Europeană are experienţă în gestionarea situaţiilor complexe din alte state candidate şi s-a declarat încrezătoare în găsirea unor soluţii durabile şi pentru regiunea transnistreană.

„Uniunea Europeană are experienţă în gestionarea situaţiilor complexe şi sunt convinsă că vom identifica soluţii care să nu împiedice parcursul european al Republicii Moldova. Vom identifica soluţii în sensul în care acest lucru nu va prezenta un obstacol pentru ţara voastră de a se alătura Uniunii Europene”, a declarat Marta Kos.