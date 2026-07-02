Reuters: O criză a combustibilului provoacă nemulţumire în rândul populaţiei din Federaţia Rusă

Atacurile repetate cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor şi depozitelor de petrol au declanşat o criză severă de combustibil în Federaţia Rusă, care afectează direct activităţile agricole şi viaţa cotidiană a cetăţenilor, transmite Reuters.

Majoritatea regiunilor ruseşti au impus restricţii la pompă, fapt care generează cozi uriaşe la staţiile de alimentare şi tensiuni sociale majore, informează aceeaşi sursă.

Penuria de benzină afectează în mod critic regiunile agricole din sudul ţării, unde fermierii se confruntă cu dificultăţi majore în asigurarea carburanţilor necesari pentru utilajele de recoltat, notează agenţia de presă.

Preşedintele Vladimir Putin a recunoscut oficial existenţa blocajelor din piaţa energetică şi a promis măsuri urgente pentru stabilizarea aprovizionării, transmite Reuters.

„Menţinerea livrărilor de combustibil către sectorul agricol este de o importanţă deosebită, deoarece recolta depinde în totalitate de acest lucru”, a declarat preşedintele Vladimir Putin, potrivit agenţiei de presă.

Pentru a acoperi deficitul intern, autorităţile de la Moscova au început importurile maritime de benzină din India şi au semnat un acord cu Kazahstanul pentru livrarea a 50.000 de tone de carburant în lunile iulie şi august, informează sursa citată.

„Problemele legate de aprovizionare sunt în curs de soluţionare de către structurile guvernamentale”, a declarat vicepremierul responsabil cu energia, Alexander Novak, conform aceleiaşi surse.

Criza de aprovizionare determină deja reducerea unor servicii publice de bază, precum transportul în comun sau colectarea deşeurilor în mai multe districte din regiunea Zabaikalsky, notează Reuters.

Localnicii îşi exprimă îngrijorarea pe reţelele de socializare cu privire la o creştere iminentă a preţurilor la alimente, pe fondul scumpirii logisticii rutiere, transmite agenţia de presă.

Datele de monitorizare online indică o explozie a căutărilor pe internet privind metodele de sustragere manuală a combustibilului din rezervoare, reflectând panica din rândul şoferilor, informează sursa menţionată.