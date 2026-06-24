Reuters: SpaceX apelează pentru prima dată la finanţare prin obligaţiuni, la scurt timp după IPO

Compania SpaceX fondată de Elon Musk apelează pentru prima dată la piaţa obligaţiunilor, profitând de impulsul generat după listarea la bursă, care i-a majorat rezervele de numerar peste pragul de 100 de miliarde de dolari, în timp ce grupul îşi intensifică investiţiile în inteligenţă artificială şi rachete de nouă generaţie, conform Reuters.

Oferta de obligaţiuni lansată la începutul acestei săptămâni vine la doar câteva zile după IPO-ul SpaceX, semnalând intenţia companiei de a-şi restructura bilanţul prin înlocuirea finanţărilor-punte pe termen scurt cu datorii pe termen mai lung, ceea ce o poate ajuta să finanţeze o expansiune ambiţioasă şi costisitoare în domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor spaţiale avansate, mai notează trustul media.

SpaceX s-a listat pe Nasdaq pe 12 iunie, după ce a atras 85,7 miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială, devenind una dintre cele mai valoroase companii din lume, dar preţul acţiunii a înregistrat scăderi severe în ultimele sesiuni de tranzacţionare.

Adam Sarhan, director executiv al firmei americane de gestionare a investiţiilor 50 Park Investments, a spus: ”Având în vedere că Musk continuă să deţină o majoritate covârşitoare a drepturilor de vot printr-o structură cu două clase de acţiuni, emiterea de obligaţiuni păstrează intactă participaţia economică a acţionarilor existenţi, fără emiterea de noi acţiuni”.

Musk deţine 82% din drepturile de vot ale SpaceX după IPO, potrivit Reuters.

”Alegerea de a recurge la datorie în locul unei emisiuni suplimentare de acţiuni acordă în mod clar prioritate evitării unei diluări suplimentare a participaţiilor acţionarilor”, a mai spus Sarhan.

Conform Reuters, SpaceX şi-a majorat cheltuielile pentru infrastructura de inteligenţă artificială şi pentru dezvoltarea rachetei Starship de nouă generaţie, investiţii care au afectat profitabilitatea companiei, în pofida creşterii puternice a afacerii sale de internet prin satelit Starlink.

Veniturile au crescut cu 33%, ajungând la 18,67 miliarde de dolari anul trecut, însă compania a raportat o pierdere netă după cheltuielile semnificative efectuate şi integrarea xAI, compania de inteligenţă artificială a lui Musk, mai notează trustul de presă.

Compania nu a dezvăluit valoarea sau condiţiile de preţ ale emisiunii de obligaţiuni. SpaceX a precizat însă că fondurile atrase vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate prin facilitatea de finanţare-punte şi pentru acoperirea taxelor şi cheltuielilor aferente, potrivit Reuters.

Conform unor surse CNBC, SpaceX intenţionează să atragă 20 de miliarde de dolari prin emisiunea de obligaţiuni.

Potrivit documentelor depuse în cadrul IPO-ului, SpaceX deţinea 15,9 miliarde de dolari în numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul lunii martie.

Separat, SpaceX a încheiat un acord cu Reflection AI pentru a furniza startup-ului capacitate suplimentară de procesare în centrul de date Colossus 2 al lui Elon Musk, a anunţat Reflection AI într-o postare pe LinkedIn.

Acordul are o valoare de până la 6,3 miliarde de dolari, scrie CNBC.

Conform Reuters, agenţiile de rating au acordat companiei SpaceX calificative din categoria ”recomandat investiţiilor” săptămâna trecută, semnalând încredere în stabilitatea sa financiară, pe măsură ce aceasta îşi continuă planurile costisitoare în domeniul inteligenţei artificiale.

Moody's a atribuit ratingul ”Baa1”, iar Fitch ratingul ”BBB+”, ceea ce indică faptul că datoria SpaceX este considerată de calitate investiţională şi implică un risc de credit moderat, compania având o capacitate suficientă de a-şi onora obligaţiile financiare, potrivit Reuters.