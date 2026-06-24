Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: SpaceX apelează pentru prima dată la finanţare prin obligaţiuni, la scurt timp după IPO

A.I.
Ziarul BURSA #Internaţional / 24 iunie

Reuters: SpaceX apelează pentru prima dată la finanţare prin obligaţiuni, la scurt timp după IPO

Compania intenţionează să atragă 20 miliarde dolari, conform unor surse CNBC

Compania SpaceX fondată de Elon Musk apelează pentru prima dată la piaţa obligaţiunilor, profitând de impulsul generat după listarea la bursă, care i-a majorat rezervele de numerar peste pragul de 100 de miliarde de dolari, în timp ce grupul îşi intensifică investiţiile în inteligenţă artificială şi rachete de nouă generaţie, conform Reuters.

Oferta de obligaţiuni lansată la începutul acestei săptămâni vine la doar câteva zile după IPO-ul SpaceX, semnalând intenţia companiei de a-şi restructura bilanţul prin înlocuirea finanţărilor-punte pe termen scurt cu datorii pe termen mai lung, ceea ce o poate ajuta să finanţeze o expansiune ambiţioasă şi costisitoare în domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor spaţiale avansate, mai notează trustul media.

SpaceX s-a listat pe Nasdaq pe 12 iunie, după ce a atras 85,7 miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială, devenind una dintre cele mai valoroase companii din lume, dar preţul acţiunii a înregistrat scăderi severe în ultimele sesiuni de tranzacţionare.

Adam Sarhan, director executiv al firmei americane de gestionare a investiţiilor 50 Park Investments, a spus: ”Având în vedere că Musk continuă să deţină o majoritate covârşitoare a drepturilor de vot printr-o structură cu două clase de acţiuni, emiterea de obligaţiuni păstrează intactă participaţia economică a acţionarilor existenţi, fără emiterea de noi acţiuni”.

Musk deţine 82% din drepturile de vot ale SpaceX după IPO, potrivit Reuters.

”Alegerea de a recurge la datorie în locul unei emisiuni suplimentare de acţiuni acordă în mod clar prioritate evitării unei diluări suplimentare a participaţiilor acţionarilor”, a mai spus Sarhan.

Conform Reuters, SpaceX şi-a majorat cheltuielile pentru infrastructura de inteligenţă artificială şi pentru dezvoltarea rachetei Starship de nouă generaţie, investiţii care au afectat profitabilitatea companiei, în pofida creşterii puternice a afacerii sale de internet prin satelit Starlink.

Veniturile au crescut cu 33%, ajungând la 18,67 miliarde de dolari anul trecut, însă compania a raportat o pierdere netă după cheltuielile semnificative efectuate şi integrarea xAI, compania de inteligenţă artificială a lui Musk, mai notează trustul de presă.

Compania nu a dezvăluit valoarea sau condiţiile de preţ ale emisiunii de obligaţiuni. SpaceX a precizat însă că fondurile atrase vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate prin facilitatea de finanţare-punte şi pentru acoperirea taxelor şi cheltuielilor aferente, potrivit Reuters.

Conform unor surse CNBC, SpaceX intenţionează să atragă 20 de miliarde de dolari prin emisiunea de obligaţiuni.

Potrivit documentelor depuse în cadrul IPO-ului, SpaceX deţinea 15,9 miliarde de dolari în numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul lunii martie.

Separat, SpaceX a încheiat un acord cu Reflection AI pentru a furniza startup-ului capacitate suplimentară de procesare în centrul de date Colossus 2 al lui Elon Musk, a anunţat Reflection AI într-o postare pe LinkedIn.

Acordul are o valoare de până la 6,3 miliarde de dolari, scrie CNBC.

Conform Reuters, agenţiile de rating au acordat companiei SpaceX calificative din categoria ”recomandat investiţiilor” săptămâna trecută, semnalând încredere în stabilitatea sa financiară, pe măsură ce aceasta îşi continuă planurile costisitoare în domeniul inteligenţei artificiale.

Moody's a atribuit ratingul ”Baa1”, iar Fitch ratingul ”BBB+”, ceea ce indică faptul că datoria SpaceX este considerată de calitate investiţională şi implică un risc de credit moderat, compania având o capacitate suficientă de a-şi onora obligaţiile financiare, potrivit Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb