RoBOOST - nou mecanism de finanţare pentru companii

English Version

Start-up-urile, IMM-urile şi firmele aflate în expansiune vor beneficia de un acces mai uşor la capital, după ce Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), fondată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi Fondul European de Investiţii (EIF) au semnat Memorandumul de Înţelegere care pune bazele viitorului fond de fonduri, un instrument considerat de autorităţi o premieră pentru piaţa românească de investiţii. Noua iniţiativă, denumită RoBOOST, marchează una dintre cele mai importante schimbări în modul în care statul român intenţionează să sprijine mediul de afaceri, trecând de la modelul bazat exclusiv pe granturi şi alocări bugetare către utilizarea unor instrumente financiare capabile să atragă investiţii private şi instituţionale. În prima etapă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare, mandatată de Guvernul României să implementeze proiectul, are în vedere o contribuţie de 100 de milioane de euro, sumă care ar urma să constituie baza unui mecanism menit să mobilizeze capital suplimentar din partea investitorilor privaţi şi a instituţiilor financiare europene.

Semnarea Memorandumului dintre BID şi Fondul European de Investiţii consolidează parteneriatul strategic construit în ultimii ani între cele două instituţii, după colaborările desfăşurate în cadrul Fondului de Inovare al Iniţiativei celor Trei Mări şi al Fondului pentru Infrastructură al aceleiaşi iniţiative. Autorităţile estimează că noul proiect va accelera dezvoltarea expertizei Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în administrarea fondurilor de investiţii şi va contribui la consolidarea pieţei româneşti de private equity şi venture capital, două segmente considerate esenţiale pentru finanţarea companiilor inovatoare şi a afacerilor cu potenţial ridicat de creştere.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat RoBOOST reprezintă o premieră pentru România şi un proiect pe care l-a susţinut încă din faza de concepţie, atât prin dialogul cu Fondul European de Investiţii, Banca Europeană de Investiţii şi preşedinta BEI, Nadia Calviño, cât şi prin elaborarea cadrului legislativ care permite Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să participe la astfel de vehicule investiţionale.

„Acest fond este o premieră pentru România şi un proiect pe care l-am iniţiat şi susţinut încă de la început, atât prin dialogul cu Fondul European de Investiţii, cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Nadia Calviño, preşedinte BEI, cât şi prin crearea cadrului legal care permite Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să iniţieze şi să participe la astfel de vehicule de investiţii”, a declarat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare consideră că noul mecanism demonstrează schimbarea de paradigmă în utilizarea resurselor publice, prin orientarea către instrumente financiare care multiplică impactul capitalului de stat.

„Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispoziţie: nu doar alocări bugetare clasice, ci capital public care mobilizează capital privat şi instituţional pentru companiile româneşti. Prin RoBOOST, BID îşi consolidează rolul de bancă naţională de dezvoltare, iar România face un pas important în dezvoltarea pieţei de private equity şi venture capital. Într-un context economic internaţional volatil, avem nevoie de mecanisme moderne care să ducă finanţarea către start-up-uri, IMM-uri, companii în creştere şi proiecte strategice. Este un semnal că România poate construi, împreună cu partenerii europeni, instrumente de investiţii capabile să susţină inovarea, competitivitatea şi creşterea economică pe termen lung”, a subliniat ministrul.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare va reprezenta statul român în implementarea RoBOOST şi intenţionează să contribuie cu 100 de milioane de euro la dezvoltarea noului fond de fonduri, în parteneriat cu Fondul European de Investiţii. Memorandumul deschide însă perspectiva unei colaborări mai ample între cele două instituţii, inclusiv prin participarea României la programe paneuropene dedicate tehnologiilor avansate, precum European Tech Champions Initiative 2.0, dar şi în domenii strategice precum apărarea şi securitatea cibernetică, prin programul DEF 2.0.

Directorul general al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, Raluca Nicolescu, afirmă că obiectivul principal al noului mecanism este construirea unei infrastructuri financiare capabile să conecteze mai eficient capitalul cu firmele româneşti aflate în plină dezvoltare.

„Acest parteneriat reflectă rolul BID de bancă naţională de dezvoltare în construirea unei pieţe de investiţii mai solide în România. Construim astfel infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile româneşti cu potenţial de creştere. Pentru antreprenori, RoBOOST înseamnă acces la finanţare adaptată etapelor de dezvoltare ale afacerii, iar pentru economia României înseamnă o piaţă de investiţii mai matură, mai predictibilă, capabilă să susţină inovarea, competitivitatea şi dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu.

Potrivit reprezentanţilor BID, RoBOOST este conceput pentru a mobiliza atât capital public, cât şi investiţii private, urmând să faciliteze accesul la finanţare pentru start-up-uri, întreprinderi mici şi mijlocii, companii aflate în faze de extindere şi dezvoltare, dar şi pentru proiecte majore de infrastructură. Printre domeniile care ar putea beneficia de finanţare se numără inclusiv energia regenerabilă şi proiectele de eficienţă energetică, sectoare considerate prioritare în contextul tranziţiei economice şi al obiectivelor europene privind decarbonizarea.

La rândul său, directorul executiv al Fondului European de Investiţii, Marjut Falkstedt, apreciază că semnarea Memorandumului reprezintă atât continuarea unei colaborări solide cu România, cât şi începutul unei noi etape în relaţia cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare.

„Semnarea acestui Memorandum de Înţelegere marchează atât o continuare a colaborării noastre de lungă durată cu România, cât şi un pas important înainte în parteneriatul nostru cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare. În parteneriat cu Guvernul României, EIF a susţinut deja aproximativ 30 de fonduri de equity pentru a investi în România, contribuind la niveluri record de investiţii şi fundraising. Susţinem, de asemenea, potenţialul de integrare a României pe pieţele de capital paneuropene prin programe precum European Tech Champions Initiative 2.0. Împreună cu BID, ne propunem să valorificăm acest moment favorabil şi să sprijinim în continuare dezvoltarea ecosistemului investiţional românesc”, a declarat Marjut Falkstedt.

Modelul ales pentru RoBOOST este cel al unui „fond de fonduri”, utilizat pe scară largă în economiile dezvoltate pentru multiplicarea resurselor financiare şi stimularea investiţiilor private. În loc să investească direct în companii, noul mecanism va finanţa administratori profesionişti de fonduri, care vor selecta şi vor investi în firme cu potenţial de creştere. Acest model este conceput pentru a atrage investitori instituţionali, a extinde capacitatea de finanţare a fondurilor de investiţii şi a crea un ecosistem mai matur şi mai competitiv pentru antreprenoriatul românesc.