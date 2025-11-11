România are o creştere de 20% în digitalizarea administraţiei, dublu faţă de media europeană

Ţara noastră înregistrează o creştere accentuată, de 20 de procente, în procesul de digitalizare a administraţiei publice locale şi naţionale, dublu faţă de media europeană, conform unui comunicat HumAInity.

Dragoş Crisitan Vlad, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), a prezentat în cadrul evenimentului HumAInity 2025 faptul că principala provocare a accelerării digitale nu este tehnologia în sine, ci adaptarea resursei umane şi deschiderea utilizatorilor către noi instrumente.

În cadrul aceluiaşi eveniment, Dr. Andrei Stupu, Fullbrigh Doctoral Research la Harvard, Intelligence, a atras atenţia asupra nevoii de echilibru între cunoaştere, morală şi tehnologie, explicând că adevărata inteligenţă umană înseamnă capacitatea de a conecta emoţia cu raţiunea.

„Inteligenţa înseamnă, în esenţă, capacitatea de a conecta lucruri - de a lega emoţia de raţiune, sentimentul de intuiţie, ceea ce nu există încă de ceea ce ar putea fi. Aceasta este adevărata trăsătură care ne face profund umani”, a spus Dr. Andrei Stupu.

Cercetătorul a explicat că majoritatea modelelor AI existente nu au sensibilitate morală, aşa că performanţa şi optimizarea trebuie completate cu reflecţie, empatie şi responsabilitate umană.

Într-o perspectivă complementară, Domnica Petrovai, Emotional Healthy Workplaces Expert, a discutat despre efectele izolării, digitalizării accelerate şi tranziţiilor continue asupra stării psihice a liderilor: Liderii din cultura noastră gestionează adesea adulţi cu un grad mare de imaturitate emoţională. Rezultatul: pasiv-agresivitate şi negativism - toate alimentate de anxietate şi toleranţă scăzută la efort, a spus aceasta.

Petrovai a explicat importanţa autoreglării sistemului nervos şi a menţinerii „zonei verzi”, starea de echilibru între conectare, adaptabilitate şi prezenţă conştientă: Nu putem conduce dacă suntem deconectaţi de noi. Conectarea înseamnă să fim prezenţi, nu pe pilot automat.

„Inteligenţa artificială este deja prezentă în vieţile noastre şi trebuie să învăţăm cum să o gestionăm în avantajul nostru, la nivel de business şi personal. În acelaşi timp, succesul real nu constă doar în adoptarea tehnologiilor, ci şi în modul în care le integrăm responsabil, cu atenţie la impactul asupra oamenilor şi a culturii organizaţionale. AI devine cu adevărat valoros atunci când combinăm eficienţa algoritmilor cu judecata, empatia şi creativitatea umană”, a transmis Mădălina Uceanu, organizatoarea HumAInity, în încheierea conferinţei.

Evenimentul, aflat la prima ediţie, a fost organizat de CareerAdvisor & Portal HR şi a reunit specialişti din zona resurselor umane, cercetători, jurişti, futurologi, psihologi, dezvoltatori de aplicaţii bazate pe AI, dar şi reprezentanţi ai unor instituţii din zona economică şi administrativă. Intre vorbitori s-au numarat şi Radu Hanga (Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti), Andreea Stănescu (Head of Business Management, Infrastructure & Cloud, Site Lead Romania, London Stock Exchange), Ana-Maria Baciu (TOP 250 Women in IP), Victor Kapra (Jurnalist Civilization.ro), Ciprian Todea (AI expert and entrepreneur), Luiza Muller (HR Director, Orange), Irina Veriotti (Recruitment Manager, Orange) şi Diana Stafie Parfeni (Foresight Strategist).