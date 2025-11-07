Românii pot călători în China fără viză până la finalul anului 2026

Cetăţenii români vor putea intra în China fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit unei notificări emise de Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, citate de mass-media.

Decizia face parte din extinderea programului de călătorii fără viză aplicabil cetăţenilor din 48 de ţări, printre care se numără România, Polonia, Franţa şi Germania. Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2026, iar pentru Suedia va intra în vigoare începând cu 10 noiembrie 2025.

„China şi-a extins politica unilaterală de acceptare a accesului fără vize la cetăţenii din 48 de ţări, permiţându-le acestora să intre în ţară fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile”, a declarat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Cetăţenii acestor state pot călători în China în scop turistic, de afaceri, pentru vizitarea familiei şi prietenilor, schimburi de experienţă sau tranzit, fără a fi necesară obţinerea unei vize. Cei care nu îndeplinesc condiţiile programului vor trebui, însă, să aplice pentru viză înainte de intrarea în ţară.

Măsura are ca scop facilitarea schimburilor internaţionale şi relansarea turismului după perioada de restricţii impuse de pandemie, vizând ţări din Europa, Asia, America de Sud, Australia şi Noua Zeelandă.