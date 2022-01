Royal Caribbean Cruises a întrerupt unele dintre croazierele sale din cauza răspândirii variantei Omicron

Royal Caribbean Cruises a întrerupt unele dintre operaţiunile sale de croazieră, pe fondul creşterii numărului de infecţii cu varianta Omicron a coronavirusului, informează news.ro.

Voiajele a trei nave - Serenade of the Seas, Jewel of the Seas, Symphony of the Seas - au fost întrerupte, în timp ce revenirea în serviciu a Vision of the Seas a fost amânată pentru 7 martie 2022, potirvit unui comunicat al companiei.

"Regretăm că a trebuit să anulăm vacanţele mult aşteptate ale oaspeţilor noştri şi le apreciem loialitatea şi înţelegerea", a arătat compania, adăugând că aceste măsuri au fost implementate "cu multă prudenţă".

La începutul acestei săptămâni, Royal Caribbean a anulat croaziera navei Spectrum of the Seas pentru 6 ianuarie, după ce nouă oaspeţi din călătoria sa din 2 ianuarie au fost identificaţi ca fiind contacte apropiate cu un caz local de Covid-19 din Hong Kong.

Persoanele care au intrat în contact cu persoane infectate au fost testate negativ, dar nava de croazieră se va întoarce la terminalul de croazieră Kai Tak din Hong Kong pe 5 ianuarie, pentru a testa toţi oaspeţii şi echipajul care trebuie să facă un al doilea test pe 8 ianuarie, a spus compania.