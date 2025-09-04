Rusia concentrează 100.000 de soldaţi lângă Pokrovsk, oraş strategic din estul Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a mobilizat aproximativ 100.000 de soldaţi în zona oraşului Pokrovsk, nod de transport esenţial pentru apărarea Donbasului, scrie Kyiv Post, de la care transmitem cele ce urmează.

Oficiali germani şi francezi au discutat săptămâna trecută despre concentrarea forţelor ruse în apropierea oraşului, informaţii confirmate ulterior şi de Bloomberg. Căderea Pokrovskului ar putea deschide drumul trupelor ruse către ultimele mari oraşe controlate de Ucraina în Doneţk - Sloviansk şi Kramatorsk.

Deşi Moscova a încercat timp de un an să cucerească acest obiectiv, forţele sale au avansat limitat. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), ofensiva de vară a Rusiei a adus doar 0,3% câştiguri teritoriale, în timp ce pierderile umane au fost semnificative - circa 290.000 de victime între ianuarie şi august 2025, conform datelor Statului Major ucrainean, conform sursei citate.

În paralel, preşedintele Vladimir Putin a reafirmat la Beijing că Rusia va continua războiul „dacă nu se ajunge la un acord de pace”, în timp ce Zelenski a subliniat, la Paris, că nu vede semne de retragere din partea Moscovei.