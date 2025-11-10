Rusia continuă atacurile asupra centralelor energetice din Ucraina

Numeroase regiuni din Ucraina au rămas fără electricitate în urma unor noi atacuri din partea Rusiei asupra centralelor energetice, conform agenţiei de presă Al-Jazeera.

Ukrenergro, principalul furnizor de energie al Ucrainei, a precizat faptul că lipsa de electricitate va dura până la începutul săptămânii următoare, reparaţiile fiind făcute pe infrastructura care a susţinut daune pe întreaga durată a weekend-ului. Cererea de electricitate rămâne la un nivel ridicat din cauza iernii, aflată la o distanţă scurtă.

Regiunile Poltava şi Kharkiv duc lipsa electricităţii din cauza liniilor de curent distruse în urma atacurilor. Sunt afectate şi Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kyiv, precum şi alte regiuni din nordul ţării.

Armata ucraineană nu a raportat distrugerea unor rachete, dar aceasta a amintit interceptarea a 52 de drone.

În timp ce Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, Ucraina a atacat infrastructura petroliferă a acesteia, într-un efort de a opri sosirea resursele ruseşti pe front.

Ministerul de Apărare al Rusiei a anunţat faptul că patru drone navale au fost distruse lângă portul din partea nord-estică a Mării Negre.