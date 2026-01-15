Ryanair exclude instalarea internetului Starlink pe aeronave

Ryanair a anunţat miercuri că nu intenţionează să echipeze aeronavele sale cu serviciul de internet prin satelit Starlink, deţinut de Elon Musk, motivând decizia prin creşterea consumului de combustibil cauzată de antenă şi prin durata relativ scurtă a zborurilor operate de companie, relatează Reuters.

Declaraţia vine la o zi după ce rivalul german Lufthansa a anunţat un acord pentru instalarea Starlink pe aeronavele sale, iar compania scandinavă SAS a ales anul trecut acelaşi furnizor, susţinând că rezistenţa aerodinamică a sistemului este mai redusă comparativ cu alternativele existente, potrivit Reuters.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Reuters că montarea antenei pe fuselaj presupune „o penalizare de aproximativ 2% la consumul de combustibil, din cauza greutăţii şi a rezistenţei aerodinamice”.

„Nu credem că pasagerii noştri sunt dispuşi să plătească pentru Wi-Fi pe un zbor mediu de o oră”, a adăugat O'Leary, subliniind că modelul de afaceri al Ryanair este axat pe costuri minime şi rotaţii rapide, ceea ce face dificilă justificarea economică a unei astfel de investiţii, a mai spus acesta, citat de Reuters.