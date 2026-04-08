Şah: Hans Niemann spune că va deveni un „ucigaş cu sânge rece” şi cel mai bun jucător din lume

Hans Niemann a declarat că va deveni un „ucigaş cu sânge rece” şi cel mai bun jucător din lume într-un documentar Netflix lansat marţi despre rivalitatea sa cu Magnus Carlsen, de cinci ori campion mondial la şah clasic, o promisiune care aduce un nou element de tensiune în urma scandalului de trişare care a zguduit lumea şahului de elită, relatează Reuters.

„Voi fi un ucigaş cu sânge rece pentru tot restul vieţii”, spune americanul Niemann de 23 de ani în film. „Voi deveni cel mai bun jucător din lume. Şi nimeni nu va crede asta acum, dar acest clip va fi redat la nesfârşit peste 10 ani - aşteptaţi şi veţi vedea.”

„Abia aştept să-l văd pe Magnus, când va fi bătrân şi neîngrijit, şi va aluneca tot mai adânc în nebunia lui, iar eu voi fi tânăr şi în plină ascensiune, iar el va trebui să privească”, a adăugat el.

Documentarul revine asupra controversei din 2022 care a izbucnit când norvegianul Carlsen s-a retras dintr-o partidă împotriva lui Niemann la Cupa Sinquefield şi a declarat că crede că adversarul său a trişat.

Niemann, care a recunoscut că a trişat în partide online când era mai tânăr, dar neagă că ar fi comis vreo abatere în partidele jucate la tablă, nu a fost niciodată găsit vinovat de trişare în competiţiile clasice. Ulterior, el a intentat un proces de 100 de milioane de dolari împotriva lui Carlsen şi a altor persoane, care a fost respins înainte ca toate părţile să ajungă la o înţelegere.

Filmul, intitulat „Untold: Chess Mates”, se bazează în mare măsură pe imagini de arhivă şi materiale raportate anterior, concentrându-se în acelaşi timp pe personalităţile aflate în centrul disputei.

„Fiecare conversaţie pe care o am despre şah duce la bile anale”, spune Niemann în documentar, făcând referire la o teorie a conspiraţiei online care a devenit virală în timpul scandalului, în ciuda lipsei de dovezi.

Carlsen, care rămâne sceptic în privinţa victoriei lui Niemann, adoptă un ton mai reţinut în film.

„Nu mă motivează asta, dar dacă asta îl va inspira să fie cea mai bună versiune a lui însuşi, ar trebui să o facă - atâta timp cât joacă corect”, spune el.

Deşi abia a jucat şah clasic la tablă în ultimele luni, Carlsen rămâne numărul unu mondial incontestabil, în timp ce Niemann a urcat în top 20.

Documentarul urmăreşte ascensiunea lui Niemann de la jucător online la competitor de elită în timpul boom-ului şahului din era COVID, când platforme precum Chess.com au înregistrat o creştere a numărului de utilizatori, iar streamingul a contribuit la propulsarea unor noi figuri în prim-plan.

De asemenea, explorează afirmaţia lui Niemann privind un efort coordonat împotriva sa, care i-ar implica pe Carlsen şi pe figuri importante de la Chess.com - o acuzaţie respinsă de cei implicaţi. Platforma a declarat că a găsit dovezi de trişare online din partea lui Niemann, dar nicio dovadă de comportament necorespunzător la masa de şah în partida sa împotriva lui Carlsen.