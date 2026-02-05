Şeful Biroului Rutier Ploieşti, suspendat după control judiciar

Şeful Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a fost pus la dispoziţia conducerii inspectoratului şi nu mai poate exercita funcţia, după ce a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar privind sustragerea şi arderea neautorizată a unor documente ale Poliţiei Rutiere, conform News.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti anchetează distrugerea neautorizată a documentelor instituţiei, iar comisarul Drăghici nu îşi mai exercită atribuţiile până la finalizarea măsurilor judiciare, potrivit sursei menţionate anterior.

Surse din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au declarat că Laurenţiu Drăghici se află la dispoziţia conducerii instituţiei, relatează News.ro.

Comisarul, fost şef al Biroului Rutier Ploieşti, a fost chemat miercuri pentru a fi audiat în dosarul penal privind sustragerea sau distrugerea de documente ori înscrisuri, informează sursa. Ancheta a fost deschisă după ce, în ianuarie, şeful Poliţiei Ploieşti a observat persoane neautorizate care încărcau documente într-un autovehicul, arată sursa menţionată.

În urma verificărilor extinse, s-a constatat că unele documente au fost scoase din instituţie şi arse pe un câmp din apropiere de Ploieşti, conform News.ro. Surse judiciare au precizat că şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti şi un subaltern al său sunt vizaţi de anchetă, potrivit sursei menţionate.

Un al doilea incident recent a afectat mai multe documente ale Biroului Rutier Ploieşti, ca urmare a unei inundaţii provocate de un robinet lăsat deschis, a mai arătat sursa.

Miercuri, la prezentarea bilanţului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, şeful instituţiei, Ginel Preda, a fost întrebat dacă şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti va rămâne în funcţie, potrivit News.ro. Acesta a răspuns că nu poate lua decizii de demitere înainte de finalizarea anchetei şi stabilirea vinovăţiei, informează sursa menţionată.