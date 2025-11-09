Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghyka a fost depus la Opera Naţională Bucureşti

Actualizare - Nicuşor Dan, la ceremonia de la Cotroceni dedicată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei şi fondator al Jandarmeriei Române, a fost depus duminică, 9 noiembrie, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.
Ceremonia, deschisă publicului, face parte din programul oficial de repatriere şi comemorare organizat între 8 şi 12 noiembrie, la 168 de ani de la moartea domnitorului. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, ai Operei Naţionale şi membri ai Familiei Ghyka.
Tot duminică, Opera Naţională a deschis o expoziţie documentară dedicată domniei lui Ghyka, care prezintă documente, imagini şi materiale de arhivă despre reformele sale esenţiale - abolirea cenzurii, dezrobirea romilor, dezvoltarea serviciilor publice şi fondarea Jandarmeriei.
Programul de ceremonii va continua în Bucureşti, Focşani şi Iaşi, unde domnitorul va fi reînhumat, evenimentul fiind organizat de Jandarmeria Română, în parteneriat cu instituţii centrale şi locale.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 13:47)
GOGOMANU de la cotroceni iar a luato pe aratura. In primul rand ce cauta CONCUBINA lui la aceasta ceremonie. Domnitoru a fost adus impreuna cu sotia si noi nu stim. Apoi, a balmajit niste NEADEVARURI ISTORICE. GOGOMANU, a spus ca regimul comunist nu a stiut sa aprecieze inaintasii nostri. Daca el saracu nu stie Istorie, vorbeste doar ca sa se afle in poveste. Bai GOGOMANE, cate filme Istorice au facut ma comunistii despre domnitori romani stii-?Voi astia de dreapta, ati scos din cartile de Istorie domnitorii Romaniei si iati inlocuit ca niste IMPOSTORI ca si CARAMITRU. Azi, voi LBTBQ, doriti ca romanii sa nu mai faca copii, cei care se nasc si intra in scoala primara, sa isi stabileasca singuri sexul, sa ii invatati la SEX, ALCOL si DROGURI, asta este viitorul Romaniei.? Tu, nu esti presedintele romanilor ci al strainilor.!