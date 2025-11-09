Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghyka a fost depus la Opera Naţională Bucureşti

---

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei şi fondator al Jandarmeriei Române, a fost depus duminică, 9 noiembrie, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.

Ceremonia, deschisă publicului, face parte din programul oficial de repatriere şi comemorare organizat între 8 şi 12 noiembrie, la 168 de ani de la moartea domnitorului. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, ai Operei Naţionale şi membri ai Familiei Ghyka.

Tot duminică, Opera Naţională a deschis o expoziţie documentară dedicată domniei lui Ghyka, care prezintă documente, imagini şi materiale de arhivă despre reformele sale esenţiale - abolirea cenzurii, dezrobirea romilor, dezvoltarea serviciilor publice şi fondarea Jandarmeriei.

Programul de ceremonii va continua în Bucureşti, Focşani şi Iaşi, unde domnitorul va fi reînhumat, evenimentul fiind organizat de Jandarmeria Română, în parteneriat cu instituţii centrale şi locale.