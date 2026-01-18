Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Siegfried Mureşan: ”Ratificarea acordului comercial UE-SUA va trebui să mai aştepte”

S.B.
Politică / 18 ianuarie, 09:32

Siegfried Mureşan: ”Ratificarea acordului comercial UE-SUA va trebui să mai aştepte”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE-SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte, remarca fiind făcută după ce preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, potrivit news.ro.

”Ar fi trebuit să ratificăm foarte curând, în Parlamentul European, acordul comercial UE-SUA din luna iulie a anului trecut, care reducea la 0% tarifele pentru importurile din Statele Unite în Uniunea Europeană. În acest nou context, ratificarea va trebui să mai aştepte”, a scris Siegfried Mureşan pe X.

Postarea vine în contextul în care preşedintele SUA Donald Trump a ameninţa din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.

”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, anunţă Trump.

„Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca şi/sau oricare dintre aceste ţări care au pus atât de multe în pericol”, a spus Trump, insistând că Washingtonul va finaliza achiziţia Groenlandei. Taxa vamală de 10% va fi majorată la 25% pe 1 iunie şi va fi aplicată „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, a spus Trump.

La rândul său, Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm”.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat tactica lui Trump ca fiind o ameninţare la adresa „prosperităţii”, afirmând: "Trebuie să deschidem pieţele, nu să le închidem. Trebuie să creăm zone de integrare economică, nu să majorăm taxele”.

„Declaraţia preşedintelui este surprinzătoare”, a afirmat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, într-un comunicat.

Taxele „ar submina relaţiile transatlantice şi ar risca să provoace o spirală descendentă periculoasă”, a declarat preşedintele CE Ursula Von der Leyen într-o postare pe X.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a comparat sprijinul acordat Groenlandei cu apărarea Ucrainei şi a declarat că Parisul va susţine „suveranitatea şi independenţa” partenerilor săi.

„Nici intimidările, nici ameninţările nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situaţii”, a declarat Macron într-o postare pe X.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a criticat noile taxe ca fiind „complet greşite” şi a declarat că va ridica problema în faţa Casei Albe.

Reacţionând la noile taxe americane, premierul suedez Ulf Kristersson a declarat că ţările europene „nu se vor lăsa şantajate".

Ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică pentru o şedinţă de urgenţă în urma anunţului lui Donald Trump.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord



  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2026, 09:38)

    apai daca il mai tot publicati pe rahatul asta de cioara pnlista sa v-o tot luati la purtator.

    cine va pune?

    e un escroc pnlist jigodie si lichea care minte de stinge la comanda. 

    Acord

    

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2026, 10:00)

      e un securilă, dar transmite poziția PE. E mai mult informativ. :

      Bufonul pune SUA în situații jenante. 

      Acord

      

