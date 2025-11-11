Simtel raportează venituri de 327 milioane lei în primele nouă luni din 2025

Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre liderii naţionali în domeniul energiei regenerabile, a raportat venituri operaţionale consolidate de 326,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în creştere cu 88% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cifra de afaceri consolidată a ajuns la 322 milioane de lei, marcând o majorare de 96% comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut, în timp ce profitul net consolidat a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69%, având în vedere că majoritatea livrărilor şi încasărilor sunt planificate pentru finalul anului.
„Rezultatele din primele nouă luni reflectă ritmul intens al activităţii din acest an şi structura naturală a proiectelor noastre, în care o parte semnificativă a livrărilor şi încasărilor este programată pentru ultimele luni ale anului. Dincolo de evoluţia indicatorilor financiari, un element esenţial al acestei perioade îl reprezintă contractele noi semnate din iulie până în prezent, cu o valoare cumulată de aproximativ 670 de milioane de lei (fără TVA). Acestea consolidează poziţia noastră comercială, oferă o vizibilitate ridicată asupra veniturilor şi un pipeline solid pentru perioada 2026-2027”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.
Compania estimează o perspectivă pozitivă asupra cifrei de afaceri până la finalul anului şi anticipează o uşoară ajustare în jos a marjei operaţionale, cu 1-2 puncte procentuale, în linie cu evoluţiile sectorului şi cu livrarea accelerată a proiectelor mari.
În 2025, Simtel continuă implementarea proiectelor de parcuri fotovoltaice de diverse capacităţi, cu accent pe proiectele de mari dimensiuni, menţinând în acelaşi timp piaţa tradiţională a proiectelor „roof” şi „field” de dimensiuni mici şi medii. Compania observă o creştere accentuată a cererii pentru proiecte de stocare de energie de sine stătătoare şi pentru soluţii de hibridizare a capacităţilor existente, tendinţă care se estimează că va continua şi în 2026.
Simtel estimează că până la sfârşitul anului 2025 va avea operaţională o putere instalată de 64,4 MWp, care va genera peste 85 GWh anual. În prezent, compania are în dezvoltare nouă parcuri fotovoltaice aflate în diferite etape de implementare, care, odată finalizate, vor totaliza 153 MWp şi o producţie anuală de peste 200 GWh.
În paralel, grupul dezvoltă cinci proiecte de stocare a energiei, cu o putere totală instalată de 161 MW şi o capacitate de 322 MWh.
Prin compania G-Energy Solutions, în care deţine o participaţie de 62%, Simtel a continuat activitatea de furnizare de energie electrică şi gaze naturale, menţinând ritmul accelerat al creşterii din prima parte a anului. G-Energy Solutions a depăşit cifra de afaceri estimată la 30 septembrie 2025 şi a realizat primele livrări de gaze naturale către clienţi finali în trimestrul al treilea.
În luna octombrie 2025, Simtel a deschis o nouă filială internaţională, Simtel Nordics, în Stockholm, Suedia, ca parte a strategiei de extindere globală. Filiala va acoperi toate ţările din regiunea nordică, având ca obiectiv transferul expertizei tehnice acumulate în România, în special în proiecte de stocare a energiei (BESS) şi în servicii de operare şi mentenanţă (O&M), către o piaţă receptivă la soluţii inovatoare de eficienţă energetică.
Tot în octombrie, Simtel s-a clasat printre primele 20 de companii cu cea mai rapidă creştere din Europa, potrivit clasamentului „FT Ranking: Europe's Long-Term Growth Champions”, realizat de Financial Times şi Statista. Din totalul celor 300 de companii europene incluse, doar şase sunt din România, Simtel fiind remarcată pentru performanţa înregistrată în perioada 2014-2024, într-un context economic marcat de pandemie, crize energetice şi digitalizare accelerată.
Opinia Cititorului ( 10 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 18:47)
Extraordinar ce gargara corporatista de la o companie care clameaza ca e antreprenoriala.
Veniturile din instalari se fac la sfarsitul anului,doar ca la semestriale ne spuneau ca in a doua parte a anului.
Situatiile individuale nu se prezinta,doar ca au afaceri pe Mintel asta listata de 115 milioane.
Trebuie sa deschizi raportul de anul trecut sa vezi ca atunci aveau 122!
Arunca doar consolidate la gramada sa nu vezi ce fac ei de fapt,cum se ;investesc'banii plimbandu-se.
Daca te uiti atent la rezultatul global,din 2,7 milioane doar 0,6 apartin grupului ca 2,1 milioane sunt la interese care nu controleaza.
Adica fata de semstru au facut pierdere in t3.
Datorii uriase,bani inmormantati in parcuri care din ce se vede nu genereaza profit.Nu o fac acum,o s-o faca in viitor cand pretul la curent va scadea ca urmare a consumului in picaj si a puzderiei de energie verde care o sa fie aruncata in piata la orice pret?Furnizorii aia cu multi bani in spate au inceput sa se bata in oferte ca daca nu se apropie de H2O la pret pierd sute de mii de clienti.Gata boieria!
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Garcea în data de 11.11.2025, 18:54)
Corect.Gargara
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 18:57)
Sa speram ca vine si SNG pe piata de furnizare gaz, tot ar merge struna cu H2O electricitate-SNG gaze.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:21)
Nu si-au gasit cuvintele.Sa ne spuna durerea.Ca vor ceva MCS sau mai bine obligatiuni pentru fraieri.Ca-s la fundul sacului si bat portareii la usa.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:07)
nimic nu aflam de la astia despre cum e adresata problema cu gradul de indatorare 77%,nimic despre faptul ca au active circulante de 231 M RON si datorii pe termen scurt de 209,cum se rezolva deficitul asta imens
care e planul unei societati listate care detine zeci de sereleuri insa ea a ajuns in 9 luni de la 225 la 405 M datorii cu capitaluri proprii incremenite la 117 M
datoriile se achita din cashflow operational care ia-l de unde nu-i,se umfla ca balonul cu heliu numai pe datorie
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:09)
typo,datorii termen scurt 309 nu 209,mai pe scurt deficitul pe termen scurt 78 M!!!!!!!!!!
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:29)
Asta e primul faliment al unei companii mai rasarite in noua criza. Le mai dau maxim 3 luni pana sa arunce prosopul la tribunal.
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Anonim în data de 11.11.2025, 19:43)
O sa facă mcs sau emit obligatiuni.
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:47)
Multe banci cu expunere mare....o sa toace la cap clienti sa cumpere junk bonds...ca sa mai mute mortul o perioada...le baga texte cu cresterea veniturilor....fotovoltaic 2.0...
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 19:51)
sop u ala mare merge?ar fi si pacat sa se opreasca.totu de la actionari,nimic pentru ei,deviza smecherasilor cu svaiter in bilant