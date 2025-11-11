Simtel raportează venituri de 327 milioane lei în primele nouă luni din 2025

Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre liderii naţionali în domeniul energiei regenerabile, a raportat venituri operaţionale consolidate de 326,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în creştere cu 88% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cifra de afaceri consolidată a ajuns la 322 milioane de lei, marcând o majorare de 96% comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut, în timp ce profitul net consolidat a fost de 2,7 milioane de lei, în scădere cu 69%, având în vedere că majoritatea livrărilor şi încasărilor sunt planificate pentru finalul anului.

„Rezultatele din primele nouă luni reflectă ritmul intens al activităţii din acest an şi structura naturală a proiectelor noastre, în care o parte semnificativă a livrărilor şi încasărilor este programată pentru ultimele luni ale anului. Dincolo de evoluţia indicatorilor financiari, un element esenţial al acestei perioade îl reprezintă contractele noi semnate din iulie până în prezent, cu o valoare cumulată de aproximativ 670 de milioane de lei (fără TVA). Acestea consolidează poziţia noastră comercială, oferă o vizibilitate ridicată asupra veniturilor şi un pipeline solid pentru perioada 2026-2027”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.

Compania estimează o perspectivă pozitivă asupra cifrei de afaceri până la finalul anului şi anticipează o uşoară ajustare în jos a marjei operaţionale, cu 1-2 puncte procentuale, în linie cu evoluţiile sectorului şi cu livrarea accelerată a proiectelor mari.

În 2025, Simtel continuă implementarea proiectelor de parcuri fotovoltaice de diverse capacităţi, cu accent pe proiectele de mari dimensiuni, menţinând în acelaşi timp piaţa tradiţională a proiectelor „roof” şi „field” de dimensiuni mici şi medii. Compania observă o creştere accentuată a cererii pentru proiecte de stocare de energie de sine stătătoare şi pentru soluţii de hibridizare a capacităţilor existente, tendinţă care se estimează că va continua şi în 2026.

Simtel estimează că până la sfârşitul anului 2025 va avea operaţională o putere instalată de 64,4 MWp, care va genera peste 85 GWh anual. În prezent, compania are în dezvoltare nouă parcuri fotovoltaice aflate în diferite etape de implementare, care, odată finalizate, vor totaliza 153 MWp şi o producţie anuală de peste 200 GWh.

În paralel, grupul dezvoltă cinci proiecte de stocare a energiei, cu o putere totală instalată de 161 MW şi o capacitate de 322 MWh.

Prin compania G-Energy Solutions, în care deţine o participaţie de 62%, Simtel a continuat activitatea de furnizare de energie electrică şi gaze naturale, menţinând ritmul accelerat al creşterii din prima parte a anului. G-Energy Solutions a depăşit cifra de afaceri estimată la 30 septembrie 2025 şi a realizat primele livrări de gaze naturale către clienţi finali în trimestrul al treilea.

În luna octombrie 2025, Simtel a deschis o nouă filială internaţională, Simtel Nordics, în Stockholm, Suedia, ca parte a strategiei de extindere globală. Filiala va acoperi toate ţările din regiunea nordică, având ca obiectiv transferul expertizei tehnice acumulate în România, în special în proiecte de stocare a energiei (BESS) şi în servicii de operare şi mentenanţă (O&M), către o piaţă receptivă la soluţii inovatoare de eficienţă energetică.

Tot în octombrie, Simtel s-a clasat printre primele 20 de companii cu cea mai rapidă creştere din Europa, potrivit clasamentului „FT Ranking: Europe's Long-Term Growth Champions”, realizat de Financial Times şi Statista. Din totalul celor 300 de companii europene incluse, doar şase sunt din România, Simtel fiind remarcată pentru performanţa înregistrată în perioada 2014-2024, într-un context economic marcat de pandemie, crize energetice şi digitalizare accelerată.