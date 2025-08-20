Sindicatele din educaţie îi cer premierului Bolojan să retracteze afirmaţiile despre norma didactică

English Version

Cele trei mari federaţii sindicale din învăţământ - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia „Alma Mater” - condamnă declaraţiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Sindicatele afirmă că: Norma didactică a rămas constantă în ultimele decenii şi se numără printre cele mai mari din Uniunea Europeană; Afirmaţiile premierului sunt „false şi manipulatorii”, distorsionând percepţia publică asupra muncii profesorilor; Profesorii români muncesc mai mult decât colegii lor din UE, dar cu salarii considerabil mai mici; Sarcinile suplimentare - corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, consilierea elevilor, activităţile extracurriculare - rămân nereglementate şi prost plătite.

Sindicaliştii acuză Guvernul Bolojan de subfinanţarea educaţiei, pierderea a peste 700 de milioane de euro din PNRR şi adoptarea Legii nr. 141/2025, pe care o consideră „o lovitură dată sistemului de stat”. Ei avertizează că în următorii cinci ani, odată cu pensionarea masivă a cadrelor didactice, lipsa suplinitorilor calificaţi va duce la o criză acută de profesori. Potrivit sindicatelor: ”Opinia publică trebuie să ştie că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condiţiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde şi salariile sunt mult mai mari! În plus, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor «reforme» continue (însă fără nicio finalitate) şi a unei finanţări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional. Domnul Ilie Bolojan ştie că o astfel de afirmaţie (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepţia publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenţia sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare şi fără studii de impact. Domnul prim-ministru ar fi trebuit să ştie că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare. Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere şi activităţile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă şi sunt, de cele mai multe ori, nereglementate şi neremunerate corespunzător. Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decenţă faţă de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmaţii şi să iniţieze un dialog real bazat pe date concrete şi pe o înţelegere corectă a nevoilor din sistemul de învăţământ”.

• Calendarul protestelor anunţate

Sindicaliştii anunţă pichetarea Ministerelor Educaţiei şi Cercetării: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 august (intervale între 10:00 şi 12:00, în funcţie de zi). Mitinguri în Piaţa Victoriei:

3, 4 şi 5 septembrie (12:00 - 13:00). Miting şi marş spre Cotroceni: 8 septembrie (11:00 - 16:00).

Pornind de la afirmaţiile „Educaţia nu este o problemă, ci o soluţie! Educaţia nu este o cheltuială, ci o investiţie!”, sindicaliştii cer premierului să retragă afirmaţiile publice şi să iniţieze un dialog real, pe baza datelor oficiale.