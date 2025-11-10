Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la noi puncte de trecere a frontierei din România

Începând de luni, 10 noiembrie 2025, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) devine operaţional şi în punctele de trecere a frontierei Jimbolia şi Lunga (judeţul Timiş), Racovăţ (Botoşani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) şi Aeroportul Suceava, potrivit unui comunicat oficial.

Extinderea vine după prima etapă de implementare, demarată la 12 octombrie 2025, când sistemul a fost pus în funcţiune în punctele Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi Aeroportul Sibiu.

În această fază, sistemul va colecta doar date din documentele de călătorie ale cetăţenilor non-UE care efectuează şederi de scurtă durată în spaţiul Uniunii Europene (până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile). Nu vor fi prelevate încă date biometrice (imagine facială şi amprente digitale), acestea urmând să fie introduse într-o etapă ulterioară.

Sistemul EES înregistrează automat data şi locul intrării şi ieşirii fiecărui cetăţean non-UE, calculează durata şederii legale şi contribuie la înlocuirea ştampilării manuale a paşapoartelor, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. În perioada de tranziţie, estimată la aproximativ şase luni, documentele vor continua să fie ştampilate manual.

La prima intrare în ţară după activarea sistemului, datele călătorilor sunt prelevate, iar la trecerile ulterioare verificarea se va face automat, reducând semnificativ timpul de aşteptare la frontieră.

Amprentarea va fi aplicată doar cetăţenilor non-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea este imposibilă din motive medicale şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre UE.