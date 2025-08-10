Sky News: Ucraina a recucerit un sat de la forţele ruseşti în regiunea Sumî

Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forţelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî, „de invadatorii ruşi”, transmite Sky News.

Potrivit sursei citate, 18 soldaţi ruşi au fost ucişi.

În acelaşi timp, Cinci persoane au fost ucise în atacurile ruseşti asupra Zaporojie şi Doneţk, potrivit Ucrainei.

Potrivit poliţiei naţionale, Rusia a aruncat o bombă ghidată de 500 kg asupra oraşului Kostyantynivka, din regiunea Doneţk.