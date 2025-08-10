Sky News: Ucraina a recucerit un sat de la forţele ruseşti în regiunea Sumî

Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forţelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî, „de invadatorii ruşi”, transmite Sky News.
Potrivit sursei citate, 18 soldaţi ruşi au fost ucişi.
În acelaşi timp, Cinci persoane au fost ucise în atacurile ruseşti asupra Zaporojie şi Doneţk, potrivit Ucrainei.
Potrivit poliţiei naţionale, Rusia a aruncat o bombă ghidată de 500 kg asupra oraşului Kostyantynivka, din regiunea Doneţk.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 13:39)
E lovitura, dupa ce au luat 35 boabe in prima repriza, acum, la finalul meciului, dau si ei golul de onoare. Pe 15 august arbitrii vor fluiera terminarea partidei. Antrenorul Zelea va fi demis de patronii echipei.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 13:41)
asta i tot din seria science fiction ucraina azi anunta, nimeni nu confirma si tot ucraina confirma pe seara sau maine (sau satul era gol, sau satul era un closet in curte intr o gospodarie parasita),
ce plictiseala
slava
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 14:01)
s-au mai dus 18 in saci negri inapoi la putin.
e greu sa fii rusofil in ziua de azi.