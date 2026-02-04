Sorin Grindeanu în Israel: "Credinţa, fundamentul vieţii"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, aflat în vizită oficială în Israel, a declarat miercuri că grija pentru oameni reprezintă cea mai înaltă formă de iubire faţă de Dumnezeu, iar credinţa rămâne fundamentul adevărat al vieţii, conform Agerpres.

"Pace, înţelegere şi solidaritate - acestea sunt elementele care nu doar unesc naţiuni, ci construiesc punţi între generaţii şi între confesiuni. Le-am regăsit în mesajele şi înţelepciunea înalţilor clerici, monahilor şi liderilor altor comunităţi religioase: Preafericirea Sa Teophilos III, Arhimandritul Ioan Meiu şi liderii spirituali ai comunităţii mozaice. Credinţa este fundamentul vieţii, iar grija pentru oameni reprezintă forma supremă de iubire faţă de Dumnezeu. Aceste gânduri le-am dus cu mine de la Mormântul Sfânt şi de la Zidul Plângerii şi m-au făcut să mă simt mândru de modul în care comunitatea românească şi Biserica Ortodoxă sunt apreciate în Israel”, a scris Grindeanu pe Facebook, potrivit sursei.

El a menţionat că românii sunt respectaţi la Ierusalim pentru că şi-au apărat credinţa şi au reuşit mereu să construiască punţi, atât în interiorul comunităţilor, cât şi între ele, a informat sursa. "Prin efort constant, determinare şi curaj, îmi doresc ca toţi românii să clădească împreună un viitor mai bun, aşa cum îl merită”, a adăugat Grindeanu, relatează sursa menţionată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, se află în vizită oficială în Israel, însoţit de o delegaţie, subliniază aceeaşi sursa.