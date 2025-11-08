Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 10:11

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, într-o postare pe X, exprimându-şi recunoştinţa pentru această decizie, potrivit AFP. În schimb, Budapesta s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Derogarea a fost aprobată de preşedintele Donald Trump, în urma unei întrevederi desfăşurate vineri cu premierul Viktor Orban, pe care liderul american l-a lăudat pentru politica sa anti-imigraţie. „Statele Unite au acordat Ungariei o scutire totală şi nelimitată de la sancţiunile privind petrolul şi gazele. Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei”, a scris Szijjarto, descriind acordul drept „un rezultat major al întâlnirii dintre Donald Trump şi Viktor Orban”.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru AFP că derogarea este valabilă un an, subliniind că Ungaria s-a angajat să achiziţioneze gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, în valoare de circa 600 de milioane de dolari. Trump declarase anterior că „analizează” o astfel de excepţie, deoarece „lui Viktor Orban îi este foarte dificil să obţină petrol şi gaze din alte regiuni, neavând acces la mare”.

Opinia Cititorului ( 4 )





  1.  Bravo Ungariei
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 10:22)

    Bravo Ungariei, o tara cu lideri adevarati. Numa Romania e condusa de toti lasii si toti tradatorii de tara care nu fac absolut nimic pentru bunastarea poporului.

    

    

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 10:39)

      noi avem petrol si gaze patriot de tinichea.

      

      

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 11:12)

    A mai avut hungaristanul trei ani derogare din partea UE si in loc sa caute alternative la petrolul si gazul mujic si-a crescut dependenta de la 60% la 90%. La fel va face si cu americanii, dupa ce trece anul iarasi va fi pres la Casa Alba cu aceleasi texte…hungaristanul niste nimeni a caror cuvant nu valoreaza doi forinti:-)

    

    

    2.1.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 08.11.2025, 11:24)

      ...

