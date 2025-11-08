Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, într-o postare pe X, exprimându-şi recunoştinţa pentru această decizie, potrivit AFP. În schimb, Budapesta s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Derogarea a fost aprobată de preşedintele Donald Trump, în urma unei întrevederi desfăşurate vineri cu premierul Viktor Orban, pe care liderul american l-a lăudat pentru politica sa anti-imigraţie. „Statele Unite au acordat Ungariei o scutire totală şi nelimitată de la sancţiunile privind petrolul şi gazele. Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei”, a scris Szijjarto, descriind acordul drept „un rezultat major al întâlnirii dintre Donald Trump şi Viktor Orban”.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru AFP că derogarea este valabilă un an, subliniind că Ungaria s-a angajat să achiziţioneze gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, în valoare de circa 600 de milioane de dolari. Trump declarase anterior că „analizează” o astfel de excepţie, deoarece „lui Viktor Orban îi este foarte dificil să obţină petrol şi gaze din alte regiuni, neavând acces la mare”.